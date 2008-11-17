تقاضای دانشگاه کاشان برای دفن پیکر مطهر شهدا در این دانشگاه

حسینعلی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی دانشگاهها برای دفن شهدا با بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس همکاری می کنند و تقاضای خود را برای این منظور به بنیاد ارائه می دهند. دانشگاه کاشان نیز به تازگی درخواست خود را برای دفن شهید به بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس ارائه کرده است.

وی پردیس شهدا را در دانشگاهها بهترین مکان برای دفن شهدا دانست و افزود: یکی از پارامترهای دانشگاهها برای این امر اختصاص بهترین زمین به پردیس شهدا است.

به گزارش مهر، پیش از این دانشگاه تهران نیز از دفن چند شهید گمنام و ساخت یادمان شهدا در این دانشگاه خبر داده بود.