  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۱۲

علیخانی به مهر خبر داد:

تقاضای دانشگاه کاشان برای دفن پیکر مطهر شهدا در این دانشگاه

تقاضای دانشگاه کاشان برای دفن پیکر مطهر شهدا در این دانشگاه

مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم از تقاضای دانشگاه کاشان برای دفن شهدا در این دانشگاه خبر داد.

حسینعلی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی دانشگاهها برای دفن شهدا با بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس همکاری می کنند و تقاضای خود را برای این منظور به بنیاد ارائه می دهند. دانشگاه کاشان نیز به تازگی درخواست خود را برای دفن شهید به بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس ارائه کرده است.

وی پردیس شهدا را در دانشگاهها بهترین مکان برای دفن شهدا دانست و افزود: یکی از پارامترهای دانشگاهها برای این امر اختصاص بهترین زمین به پردیس شهدا است.

به گزارش مهر، پیش از این دانشگاه تهران نیز از دفن چند شهید گمنام و ساخت یادمان شهدا در این دانشگاه خبر داده بود.

کد مطلب 784654

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها