70 درصد از اعتبارات مساجد صحنه جذب شده است

حجت الاسلام امین صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت : بیش از 70 درصد از اعتبارات اختصاص یافته به احداث و تکمیل مساجد روستایی شهرستان صحنه توسط هیئت امنای مساجد پیگیری وجذب شده واین روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در سال جاری بودجه برای احداث و تکمیل هشت مسجد روستایی در کمیته برنامه ریزی این شهرستان تصویب شد که امیدواریم این روند در برنامه ریزی پروژه های عمرانی سال آتی افزایش یابد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صحنه خاطر نشان کرد: ازهشت روستایی که دارای بودجه احداث وتکمیل مساجد هستند چهار روستا در بخش مرکزی وچهار روستا در بخش دینور شهرستان صحنه قراردارند.

صادقی با اشاره به اهمیت ساخت وتکمیل مساجد، آنرا بیانگر و نماد دینی هرمنطقه خواند و با توصیه به هیئت امنای مساجد جهت جدیت بیشتر در امر گسترش فعالیت دینی وفرهنگی مساجد،آمادگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صحنه را در خصوص حمایت ازآنان در این راستا اعلام کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صحنه ضرورت توجه مسئولین برنامه ریزی عمرانی ومالی را در سطح کلان به پروژه هایی با کاربری دینی وفرهنگی امری بسیار مهم ولازم دانسته وبرتعامل بیشتر دستگاهای اجرایی در این خصوص تاکیدکرد.