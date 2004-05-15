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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۹:۴۷

شهردار تهران در گفتگو با "مهر" :

دولت و شهرداري در حادثه فرحزاد بي تقصيرند

دولت و شهرداري در حادثه فرحزاد بي تقصيرند

شهردار تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار "مهر" درخصوص صحبت هاي مطرح شده طي هفته گذشته مبني بر قصور شهرداري در حادثه دره فرحزاد گفت : دولت و شهرداري در خصوص حادثه دره فرحزاد هيچ گونه تقصيري ندارند.

دكتر محمود احمدي نژاد افزود: آنچه مشخص است تخلفات ساختماني در اين محدوده به خصوص 60 واحد آپارتماني كه در معرض خطر تخريب واقع شده اند مشهود است .

وي گفت : ساخت و ساز در شيب تند و بر روي خاك دستي و سست از جمله نكاتي است كه مهندس ناظر اين ساختمانها بايد پاسخگوي آن باشد.

شهردار تهران در ارتباط با اختصاص اعتباري براي اين منظور از سوي دولت به شهرداري گفت : دولت رديف خاصي براي تجهيز امداد رساني بلاياي طبيعي مانند سيل و زلزله  در بودجه وزارت كشور اختصاص داده كه شهرداري آن را براي اقدامات پيشگيرانه و مطالعاتي هزينه مي كند. در واقع تامين كننده اصلي اعتبارات اين قبيل حوادث خزانه عمومي كشور است .

وي همچنين در خصوص ساير تخلفات ساختماني كه در سطح شهر تهران صورت مي گيرد و منجر به تخريب ملك و حادثه جاني و مالي مي شود ، گفت : مسووليت ساخت و ساز بر عهده شهرداري نيست و اين تفكر غلطي است كه در بين افكار عمومي جا باز كرده است .

 احمدي نژاد افزود: شهرداري به مهندسين ناظر ساختمان كه از سوي سازمان نظام مهندسي و وزارت مسكن و شهرسازي مورد تاييد قرار گرفته اند ، اعتماد مي كند،  مردم نيز با اعتماد به تعهد مهندسين ناظر در ساختمانهايي كه احداث مي گردد ساكن مي شوند. بنابراين مهندسان در قبال جان و اموال مردم مسووليت داشته و بايد پاسخگو باشند.

 

کد مطلب 78468

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