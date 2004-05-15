دولت و شهرداري در حادثه فرحزاد بي تقصيرند

دكتر محمود احمدي نژاد افزود: آنچه مشخص است تخلفات ساختماني در اين محدوده به خصوص 60 واحد آپارتماني كه در معرض خطر تخريب واقع شده اند مشهود است .

وي گفت : ساخت و ساز در شيب تند و بر روي خاك دستي و سست از جمله نكاتي است كه مهندس ناظر اين ساختمانها بايد پاسخگوي آن باشد.

شهردار تهران در ارتباط با اختصاص اعتباري براي اين منظور از سوي دولت به شهرداري گفت : دولت رديف خاصي براي تجهيز امداد رساني بلاياي طبيعي مانند سيل و زلزله در بودجه وزارت كشور اختصاص داده كه شهرداري آن را براي اقدامات پيشگيرانه و مطالعاتي هزينه مي كند. در واقع تامين كننده اصلي اعتبارات اين قبيل حوادث خزانه عمومي كشور است .

وي همچنين در خصوص ساير تخلفات ساختماني كه در سطح شهر تهران صورت مي گيرد و منجر به تخريب ملك و حادثه جاني و مالي مي شود ، گفت : مسووليت ساخت و ساز بر عهده شهرداري نيست و اين تفكر غلطي است كه در بين افكار عمومي جا باز كرده است .

احمدي نژاد افزود: شهرداري به مهندسين ناظر ساختمان كه از سوي سازمان نظام مهندسي و وزارت مسكن و شهرسازي مورد تاييد قرار گرفته اند ، اعتماد مي كند، مردم نيز با اعتماد به تعهد مهندسين ناظر در ساختمانهايي كه احداث مي گردد ساكن مي شوند. بنابراين مهندسان در قبال جان و اموال مردم مسووليت داشته و بايد پاسخگو باشند.