استادی با مدرک افتخاری نداریم / استخدام با مدرک افتخاری تخلف است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره احتمال حضور اساتیدی با مدارک افتخاری در دانشگاههای دولتی ضمن رد این موضوع گفت: وزارت علوم به هیچ عنوان مدارک افتخاری را معتبر نمی داند و به همین دلیل از استخدام افراد بر اساس مدرک افتخاری ممانعت به عمل می آورد.