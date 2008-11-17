استادی با مدرک افتخاری نداریم / استخدام با مدرک افتخاری تخلف است

دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مدارک افتخاری در نظام آموزش عالی کشور فاقد اعتبار و ارزش هستند و بنابراین امکان ندارد که در دانشگاههای تحت تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استادی با مدرک افتخاری فعالیت کند.
وی ادامه داد: جذب اساتید با مدرک افتخاری تخلف است و به طور حتم وزارت علوم با این تخلف برخورد می کند.
وزیر علوم در مورد احتمال حضور چنین اساتیدی در دانشگاه آزاد گفت: اگر دانشگاه آزاد به استخدام چنین افرادی بر اساس مدرک افتخاری پرداخته باشد، تخلف کرده است.
نظر شما