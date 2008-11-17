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۲۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۱۰

وزیر علوم در گفتگو با مهر:

استادی با مدرک افتخاری نداریم / استخدام با مدرک افتخاری تخلف است

استادی با مدرک افتخاری نداریم / استخدام با مدرک افتخاری تخلف است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره احتمال حضور اساتیدی با مدارک افتخاری در دانشگاههای دولتی ضمن رد این موضوع گفت: وزارت علوم به هیچ عنوان مدارک افتخاری را معتبر نمی داند و به همین دلیل از استخدام افراد بر اساس مدرک افتخاری ممانعت به عمل می آورد.

دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مدارک افتخاری در نظام آموزش عالی کشور فاقد اعتبار و ارزش هستند و بنابراین امکان ندارد که در دانشگاههای تحت تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استادی با مدرک افتخاری فعالیت کند.

وی ادامه داد: جذب اساتید با مدرک افتخاری تخلف است و به طور حتم وزارت علوم با این تخلف برخورد می کند.

وزیر علوم در مورد احتمال حضور چنین اساتیدی در دانشگاه آزاد گفت: اگر دانشگاه آزاد به استخدام چنین افرادی بر اساس مدرک افتخاری پرداخته باشد، تخلف کرده است.

کد مطلب 784686

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