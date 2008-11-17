معاون وزیر بازرگانی از پشتیبانی دولت نهم از اصناف دفاع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح تمروز در دومین همایش تخصصی روسای مجامع امور صنفی و مدیران بازرسی و نظارت مراکز استانها در تهران گفت: وزارت بازرگانی در دولت نهم یکی از طرفداران سرسخت سپردن امور اصناف به خودشان است که در این راستا نیز سال گذشته امور بازرسی و نظارت به اصناف واگذار شد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: دراین راستا مخالفتهای بسیاری با واگذاری نظارت و بازرسی به اصناف وجود داشت، این درحالی است که حال که کارها به اصناف واگذار شده این بخش باید به گونه ای رفتار کند که مخالفان نتوانند قدرت ابراز مخالفت داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی در راستای عملکرد واحدهای نظارت و بازرسی تصریح کرد: در این راستا باید مدیریت صحیحی نیز بر روی بودجه اندک نظارت و بازرسی صورت گیرد، البته این بودجه ها باید در شهرستانها نیز پخش شود، البته مدیران واحدهای نظارت و بازرسی استانها باید صورتحساب هزینه های انجام شده را ارسال کنند تا بتوان باقی بودجه سه میلیارد و 600 میلیون تومانی هم بین استانها توزیع شود.

در ادامه قاسم نوده فراهانی رئیس جدید شورای اصناف کشور نیز خاطرنشان کرد: تاکنون دو هزار و 500 بازرس در سطح کشور در واحدهای نظارت و بازرسی اصناف به کار گرفته شده اند که این رقم تا بهمن ماه سال جاری به 7 هزار نفر می رسد.

وی اظهار داشت: در مرحله نخست، یک و نیم میلیارد تومان بودجه برای تجهیز سخت افزاری واحدهای نظارت و بازرسی اختصاص یافته که 900 میلیون تومان آن در قالب اختصاص بودجه 30 میلیون تومانی به هر استان تخصیص یافته و با ارسال صورتحساب هزینه ها قطعا مابقی نیز اختصاص می یابد.