توضیحات معاون دانشگاه آزاد درباره استخدام مسئولین با مدرک غیرمعتبر

کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر بی دقتی دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به بررسی مدارک تحصیلی افرادی که به عنوان عضو هیئت علمی در این دانشگاه مشغول به تدریس می شوند، گفت: به عنوان فردی به این شائبه ها پاسخ می گویم که معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بوده ام و علاوه بر حضور در معاونت پارلمانی، در گروههای علمی دانشگاه نیز هستم و مسئول مصاحبه گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز هستم.

وی افزود: در تمامی گروههای علمی دانشگاه آزاد از شخصیتهای بزرگی از دانشگاههای صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، تربیت معلم، شهید بهشتی و ... استفاده می شوند و به آنها اعتماد داریم. بی اعتبار کردن استادانمان لطمه ای به بدنه علمی است.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: بسیاری از شخصیتهایی که چهره های ماندگار هستند در مصاحبه های علمی دانشگاه آزاد اسلامی حضور دارند. اعلام می کنم هر کس بخواهد در دانشگاه آزاد اسلامی استخدام شود باید از سد مصاحبه های علمی بگذرد که برخی کتبی و برخی شفاهی هستند.

کریم زارع با اظهار این که هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی قوی ترین هیئت ممیزه است به مهر گفت: بسیاری از اعضای هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی روسای هیئت ممیزه دانشگاههای دولتی بوده اند بنابراین اعلام می کنم، کسانی که در دانشگاه آزاد اسلامی می خواهند تدریس کنند دارای صلاحیتهای علمی بوده و خواهند بود.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی درباره چگونگی تدریس برخی افراد مانند وزیر سابق کشور در دانشگاه آزاد اسلامی با وجود عدم تأیید اعتبار مدارک وی به مهر گفت: زمانی کسانی که مسئول بوده و قائم مقام وزارتخانه های مختلف بوده و مسئولیتهایی داشته اند مدارکی را به دانشگاه آزاد اسلامی آورده و هیئت علمی شده اند. دانشگاه آزاد اسلامی با اعتمادی که با توجه به مسئولیت این افراد وجود داشت به آنها اجازه تدریس می داد.



وی تاکید کرد: وقتی وزیر کشور سابق تاییدیه مدارک تحصیلیش را از آموزش عالی ارائه نداد قراردادش با دانشگاه آزاد اسلامی در موعد مقرر و قانونی لغو شد.