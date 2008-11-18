بهبود فرایند التیام زخمها با استفاده از سیستم مکش هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکان به صورت دائم در حال بررسی شیوه های جدیدی هستند که به درمان سریع جراحتهای مختلف منجر شود. یکی از جدیدترین این شیوه ها که مراحل آزمایشی خود را با موفقیت سپری کرده است کاهش فشار در اطراف زخم برای تقویت جریان اکسیژن از خون به نسوج آسیب دیده است.

محققان دانشگاه ویک فارست برای سرعت بخشیدن به این فرایند، سیستمی مخصوص مکش هوا را ارائه کرده اند که با مکش دوره ای هوا می تواند فشار اطراف زخم را کاهش داده و فرایند التیام آن را با بهبود مواجه کند. به گفته محققان جراحتهای ناشی از تصادف، بیماری، سوختگی و جراحی را می توان با استفاده از این شیوه به سرعت درمان کرد.

این ابزار قابل انعطاف به شکل حلقه ای محافظتی در اطراف زخم قرار گرفته و با مکش هوای اطراف زخم به تدریج از فشار اطراف آن کاسته و به جریان متناوب و یکنواخت اکسیژن در اطراف زخم کمک می کند که این فرایند در نهایت منجر به تسریع بهبود جراحت خواهد شد.

تناوب چرخه مکش ها با استفاده ازسیستم الکترونیکی کنترل شده و می توان از این سیستم برای افزایش ناگهانی فشار که می تواند مشابه کاهش فشار منجر به التیام جراحت شود، استفاده کرد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، محققان بر این باورند بر اساس نتایج مثبت آزمایشهای به عمل آمده از این دستگاه بر روی حیوانات در بهبود سریع زخمها می توان به زودی از این سیستم برای درمان بسیاری از بیماران استفاده کرد.