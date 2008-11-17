نحوه توزیع نقدی یارانه ها / آغاز اصلاح قیمتها قبل از پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین امروز در نشستی با خبرنگاران در خصوص طرح تحول اقتصادی وهدفمند کردن یارانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از موضوعات اساسی در طرح تحول اقتصادی را مدیریت این طرح عنوان کرد.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی با بیان اینکه در لایحه هدفمند کردن یارانه ها که به مجلس ارائه شده یک فرصت سه ساله برای اجرای آن پیش بینی شده است، افزود: این لایحه به صورت مرحله بندی اجرا خواهد شد، کما اینکه در لایحه علاوه بر سیاستهای قیمتی به سیاستهای غیر قیمتی نیز توجه شده است.

وی با اشاره به اینکه سه گروه خانوار، دولت و تولید کنندگان از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها متاثر خواهند شد، افزود: بر این اساس، 60 درصد یارانه ها به خانوارها، 25 درصد به دولت و 15 درصد نیز به تولید کنندگان اختصاص خواهد یافت.

وی ادامه داد: بخشی از یارانه پرداختی به خانوارها به صورت مستقیم خواهد بود، گرچه روش غیرنقدی وپرداخت سهام را نیز پیش بینی کرده ایم، به علاوه ما باید به سمت یک نظام جامع تامین اجتماعی حرکت کنیم. همچنین هزینه های دولت به دلیل اصلاح قیمت حاملهای انرژی افزایش می یابد و ما به دنبال این هستیم که وابستگی بودجه جاری دولت را به نفت کاهش دهیم که در این خصوص حداقل یک مدل بازتوزیع در لایحه مطرح شده است.

فرزین از پیش بینی اصلاح قیمتها در چندین سناریو مبتنی بر مدلها خبرداد و اظهارداشت: سناریوهای مختلفی برای هدفمند کردن یارانه ها تدوین شده که در صورت تصویب هر یک از این سناریوها می توان آثار اجرای آن را بر روی قیمتها بررسی کرد.

وی با تاکید بر اینکه اجرای صحیح طرح می تواند آثار منفی آن را در کوتاه مدت از بین ببرد، گفت: هم اکنون اجرای طرح تحول اقتصادی آغاز شده و برخی از پروژه های آن از جمله گمرک، تولید، مالیات، بهره وری، بانکی اجرایی شده و تنها بخش نظام ارزش گذاری پول ملی و حدف سه صفر از واحد پولی باقیمانده است.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی با تاکید بر اینکه بحث هدفمند سازی یارانه ها نیز آغاز شده است، گفت: نظام شناسایی نیز انجام شده و بخش عمده اطلاعات اقتصادی خانوار جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران راستی آزمایی شده است.

به گفته وی اگر مجلس لایحه را به تصویب برساند، قبل از پایان امسال، اصلاح قیمتها آغاز خواهد شد.

فرزنی همچنین با اشاره به نامه انتقادی 60 اقتصاددان به رئیس جمهوری گفت: این نامه در کارگروه های رسمی ما هنوز مطرح نشده است، اما به نظر می رسد که این اقتصاددانان در زمان تنظیم نامه، لایحه را بررسی نکرده بودند. به عنوان نمونه، بحث تدریجی بودن اجرای طرح یا بحث سیاست غیر قیمتی در لایحه مطرح شده، اما آنها توجه به این نکات را مطرح کرده بودند.