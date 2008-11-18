447 مددجوی قزلحصاری در دوره های نهضت سواد آموزی شرکت کردند

سید علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بی سوادی به معنای جهل است از این رو مبارزه با بی سوادی و ارتقا دانشهای عمومی و تخصصی زندانیان متناسب با نیازهای جامعه در سازمان زندانها به عنوان یک مجموعه علم مدار و پیشتاز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این راستا واحد آموزش اداره فرهنگی تربیتی ندامتگاه اقدام به برگزاری دوره های مختلف سوادی آموزی برای مددجویان این مرکز کرده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به سیاستهای کلان سازمان زندانها در خصوص ارتقا سطح سواد و تحصیلات، واحد آموزش اداره فرهنگی تربیتی ندامتگاه قزلحصار در بین مددجویان اندرزگاه های زندان بیش از 400 نفر را مورد پذیرش قرار داده است.

حسینی بیان داشت: مددجویان در طول محکومیت صرف نظر از تحمل کیفر و سپری کردن دوران حبس و پیامدهای آن می توانند ضمن ادامه تحصیل از تبعات مثبت آن بهره مند شوند.

مدیر ندامتگاه قزلحصار عنوان کرد: فراهم کردن امکان ادامه تحصیل در تمامی مقاطع و پایه های تحصیلی متناسب با آنچه که از طریق نهاد رسمی آموزش ارائه می شود، فرصت مناسبی است تا مددجویان در طول ایام محکومیت از این اوقات به نحو مطلوب استفاده کرده و نسبت به ارتقا سطح تحصیلی و کسب مدرک اقدام کنند.

وی با اشاره به ضرورت ادامه تحصیل در زندان و هدف ارزشی آن، یاد آور شد: با ایجاد ارتباط و برقراری با آموزش و پرورش نواحی چهارگانه کرج در مسیر دستیابی به اهداف سیاستهای قوه قضاییه گام موثری برداشته و زمینه را برای تحقق امکان یادگیری و ارتقا سطح تحصیلات مددجویان مهیا کرده ایم.

این مسئول ادامه داد: هم اکنون 447 نفر از مددجویان در دوره های مختلف نهضت سواد آموزی مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 165 نفر در دوره های مقدماتی، 75 نفر در دوره تکمیلی و 42 نفر دوره پایانی، 17 نفر در پایه پنجم ابتدایی و 148 نفر در دوره تداوم و آموزش در اندرزگاه ها و ندامتگاه ها مشغول به تحصیل هستند.

حسینی متذکر شد: امید است با برگزاری این دوره ها و کلاسهای آموزشی بی سوادی در جامعه به خصوص در زندانها ریشه کن شود.