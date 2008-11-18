50 درصد دانش آموزان اول متوسطه لرستان با تکماده قبول می شوند

نادر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در لرستان حدود 40 هزار دانش آموز سال اول دبیرستانی وجود دارد که از این تعداد سالانه حدود 10 هزار نفر مردود می شوند.

وی تصریح کرد: از 30 هزار دانش آموز سال اول دبیرستانی باقی مانده حدود 15 هزار و 100 دانش آموز معادل 50 درصد دانش آموزان با تکماده و جفت ماده بالا می آیند.

رئیس گروه آموزش متوسطه سازمان آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه تعدادی از مردودی ها سال اول متوسطه از سیستم آموزش و پرورش روزانه خارج می شوند، تصریح کرد: این تعداد از دانش آموزان به مدارس بزرگسالان رفته و درکنار دانش آموزان با سن بالا مشغول به تحصیل می شوند.

کریمی تکرار پایه را از جمله مواردی که موجب مشکلات روحی در دانش آموزان می شود عنوان کرد و این امر را معضلی بزرگ خواند و بیان داشت: با وجود اینکه در سال گذشته میزان قبولی در این مقطع در لرستان پنج درصد رشد داشته است ولی همچنان حدود 10 هزار دانش آموز مقطع اول متوسطه در این استان مردود می شوند.

وی با تاکید بر اینکه این مشکل نه تنها برای استان معضلی بزرگ است بلکه کل کشور را نیز تحت الشعاع قرار می دهد، ادامه داد: در مجموع هزینه ای که مردودی ها به آموزش و پرورش وارد می کنند بیش از 5.5 میلیارد تومان است.

35.7 درصد دانش آموزان به خاطر درس ریاضی مردود می شوند

این مسئول با با بیان اینکه تاکنون 500 دلیل برای افت تحصیلی دانش آموزان و مردود شدن آنها شناسایی و مورد بررسی و برنامه ریزی قرار گرفته اند، خاطر نشان کرد: 35.7 درصد دانش آموزان لرستان به خاطر درس ریاضیات، 29 درصد به خاطر درس فیزیک و 25 درصد به خاطر درس زبان انگلیسی مردود می شوند.

وی به ضعف آموزش ها در مقطع راهنمایی اشاره کرد و یادآور شد: در آزمونی که از دانش آموزان سال سوم راهنمایی به عمل آمده است که میانگین نمره آنها در دروس عربی، فیزیک، زبان، شیمی و زبان انگلیسی تنها هفت درصد بوده است که این امر نشان از ضعف آموزش ها در مقاطع راهنمایی در این استان دارد.

وضعیت مردودی های لرستان مانند زلزله ای ویرانگر است

کریمی با تاکید بر اینکه این امر مانند یک زلزله در بخش آموزش ما ویرانگر خواهد بود، گفت: این بدان معناست که هر ساله یک زلزله در آموزش متوسطه لرستان رخ می دهد که بیش از 10 هزار نفر تلفات دارد.

این مسئول با بیان اینکه امسال نیز این زلزله به وقوع خواهد پیوست بر ضرورت رفع این مشکل تاکید کرد.

مسئول گروه آموزش متوسطه سازمان آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به اینکه طرحی برای حل این معضل در نظر گرفته شده است، یادآور شد: شناسایی وضع موجود، شناسایی دروس مردودی، برگزاری کلاسهای فوق برنامه، کمک مالی برای رفع نیازهای اولین دانش آموزان، برگزاری آزمون های مدون و تغذیه مناسب برای صبحانه دانش آموزان از جمله موارد لحاظ شده در این طرح است.

کریمی با تاکید بر اینکه بیشتر دانش آموزان لرستانی در مناطق محروم در حال تحصیل هستند و توان پرداخت هزینه کلاسهای تقویتی را ندارند، خاطر نشان کرد: سال گذشته میانگین قبولی سال اولی ها در لرستان 77 درصد بوده که برای ارتقا پنج درصدی این قبولی به 82 درصد نیازمند اعتبار ویژه ای هستیم که انتظار می رود مساعدت لازم در خصوص تامین این اعتبار از سوی استانداری لرستان صورت گیرد.