لندینگ گرافت ساخت کشور در قشم به آب انداخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، مهندس عزت الله گلکار امروز در حاشیه به آب اندازی این شناور اظهار داشت: برای ساخت این شناور در مجموع 12 میلیارد ریال هزینه شده است و دارای نیروی محرکه ای سه موتوره به قدرت 550 اسب بخار است.

وی گفت: وزن این شناور 300 تن و طول آن بیش از 51 متراست و می تواند مسیر خود را با سرعتی معادلی 11 گره دریایی طی کند.

گلکار ادامه داد: خدمه استاندار مورد نیاز این شناور 12 نفر است و آخرین تجهیزات بروز ناوبری دریایی در این شناور تعبیه شده و قابلیت حرکت در شب را برای این شناور فراهم کرده است.

معاون صنایع سازمان منطقه آزاد قشم افزود: این شناور موسوم به" نوا2" در شرکت سلامه قشم ساخته شده و آخرین تائیدات دریانوردی را نیز داراست.