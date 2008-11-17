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۲۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۱۴

لندینگ گرافت ساخت کشور در قشم به آب انداخته شد

لندینگ گرافت ساخت کشور در قشم به آب انداخته شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون صنایع سازمان منطقه آزاد قشم گفت: شناور لندینگ کرافت ساخته شده به دست متخصصان داخلی کشورمان امروز در آبهای ساحلی جزیره قشم در خلیج فارس به آب انداخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، مهندس عزت الله گلکار امروز در حاشیه به آب اندازی این شناور اظهار داشت: برای ساخت این شناور در مجموع 12 میلیارد ریال هزینه شده است و دارای نیروی محرکه ای سه موتوره به قدرت 550 اسب بخار است.

وی گفت: وزن این شناور 300 تن و طول آن بیش از 51 متراست و می تواند مسیر خود را با سرعتی معادلی 11 گره دریایی طی کند.

گلکار ادامه داد: خدمه استاندار مورد نیاز این شناور 12 نفر است و آخرین تجهیزات بروز ناوبری دریایی در این شناور تعبیه شده و قابلیت حرکت در شب را برای این شناور فراهم کرده است.

معاون صنایع سازمان منطقه آزاد قشم افزود: این شناور موسوم به" نوا2" در شرکت سلامه قشم ساخته شده و آخرین تائیدات دریانوردی را نیز داراست.    

کد مطلب 784764

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