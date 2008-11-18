۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۲۱

حاکم بودن نگاه سنتی علت عدم رشد صنعت فرش

زاهدان - خبرگزاری مهر: مرتضی فرجی گفت: مهمترین علت عدم رشد و ارتقاء صنعت فرش در کشور، حاکم بودن نگاه سنتی بر این صنعت است.

به گزارش خبرنگار مهر در اولین جلسه صنعت فرش که با حضور جمعی از مسئولان و اساتید دانشگاهی در سالن دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد، معاون وزیر بازرگانی اظهار داشت: اگرچه صنعت فرش در کشورمان دارای سابقه دیرینه است اما تغییر و تحول خاصی در ارتقاء این صنعت انجام نشده است.

فرجی افزود: ما باید تلاش کنیم ضمن حفظ ارزش ها از فناوری و دانش روز در جهت رشد و ارتقاء صنعت فرش بهره مند شویم.

وی با بیان اینکه سنت فرش نشانگر هویت و فرهنگ این مرز و بوم است، خواستار توجه بیشتری به این صنعت شد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران در ادامه ارتقاء صنعت فرش را موجب افزایش ارزش افزوده دانست و با تاکید بر تحقیق و پژوهش در این صنعت، افزود: دانشجویان فرش باید با به کارگیری تجارت الکترونیک، کیفیت و سرعت را محور کار خود قرار دهند تا شاهد تحولی عظیم در صنعت فرش باشیم.

