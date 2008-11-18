۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۲۱

آقازاده به مهر خبر داد:

ارائه اساسنامه سازمان نظام مهندسی متالوژی و مواد به مجلس

دبیر هیئت موسس سازمان نظام مهندسی متالوژی و مواد از ارائه اساسنامه این سازمان تا 2 ماه آینده به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

جمشید آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کارگروهی پیرو هشتمین کنگره دانشجویی متالوژی و مواد با حضور صنعتگران، مسئولان مراکز تحقیقاتی و استادان دانشگاه ایجاد و لزوم تأسیس نظام مهندسی متالوژی و مواد تأیید شد. همچنین هسته ای برای تشکیل سازمان نظام مهندسی متالوژی و مواد تشکیل شد.

وی ترکیب هیئت موسس سازمان نظام مهندسی متالوژی و مواد را متشکل از استادان دانشگاه، نمایندگان و روسای هیئت مدیره انجمنهای متالوژی و برخی مدیران آهن و فولاد عنوان کرد و افزود: قبل از ارسال پیش نویس اساسنامه سازمان نظام مهندسی متالوژی و مواد به مجلس شورای اسلامی با نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مشورت خواهیم کرد.

