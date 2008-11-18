مهدی منیری که به تازگی از استرالیا به ایران بازگشته درباره جایزه "تینار" به خبرنگار مهر گفت: جوایز آسیا پاسیفیک نخستین حضور بینالمللی فیلم بود و شنیده بودم آن را اسکار آسیا اقیانوسیه مینامند. فیلمی که در این مراسم حضور پیدا کند و موفق به کسب جایزه شود در بستر تبلیغات گسترده قرار میگیرد و شبکه CNN هم از بزرگترین حامیان آن است.
منیری برنده جایزه یونسکو جوایز آسیا پاسیفیک
وی در ادامه افزود: از همین رو معتقدم جایزهای که "تینار" در مراسم آسیا پاسیفیک به دست آورد غیر از اهمیتی که برای خودم به عنوان فیلمساز داشت، موجب شد افتخاری هم برای ایران به ارمغان آید. اسامی برگزیدهها پیش از مراسم اعلام نمیشود و به همین خاطر وقتی آنجا حاضر شدم نمیدانستم جایزه میگیرم.
سازنده مستند "تینار" گفت: وقتی اسم من اعلام شد، روی سن رفتم و گفتم جایزهام را به تمام بچههای دنیا و بچههای کوچکی که با داشتن جسم کوچک قلب بزرگ پر از عشق، شور و هیجان دارند تقدیم میکنم. مدیر مراسم "تینار" را اثری دانست که نیازمند زبانی خاص نیست و در همه جای دنیا قابل فهم است. برای برخی حاضران هم عجیب بود که این موضوع را چطور و از کجا پیدا کردهام.
منیری درباره اقدامهایی که برای دیگر حضورهای بینالمللی مستند "تینار" انجام شده گفت: یکی از تهیهکنندگان سرشناس استرالیایی برای ایجاد زمینه عرضه بینالمللی فیلم اظهار علاقه کرد که فعلاٌ کار در این زمینه از سوی او در دست بررسی است. اما در مورد حضورهای "تینار" در جشنوارههای مختلف قصد داریم از جشنواره برلین آغاز کنیم.
