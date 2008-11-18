آیه روز:
ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق أیدیهم فمن نکث فانما ینکث على نفسه ومن أوفى بما عاهد علیه الله فسیؤتیه أجرا عظیما .
به یقین کسانى که با تو بیعت می کنند، جز این نیست که با خدا بیعت می کنند، قدرت خدا بالاتر از همه قدرتهاست . پس کسى که پیمان می شکند فقط به زیان خود می شکند و کسى که به پیمانى که با خدا بسته است وفا کند ، خدا به زودى پاداشى بزرگ به او می دهد .
سوره فتح ، آیه 10
حدیث امروز:
رسول خدا (ص) فرمودند:
لا فقر اشد من الجهل ، لا مال اعود من العقل .
هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .
اصول کافی، ج1، ص30
