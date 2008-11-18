۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۸:۴۸

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است. مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهد داشت.

آیه روز:

ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق أیدیهم فمن نکث فانما ینکث على نفسه ومن أوفى بما عاهد علیه الله فسیؤتیه أجرا عظیما .

به یقین کسانى که با تو بیعت می  کنند، جز این نیست که با خدا بیعت می  کنند، قدرت خدا بالاتر از همه قدرتهاست . پس کسى که پیمان می شکند فقط به زیان خود می شکند و کسى که به پیمانى که با خدا بسته است وفا کند ، خدا به زودى پاداشى بزرگ به او می  دهد .   

سوره فتح ، آیه 10 

ذکر روز سه‌شنبه:

حدیث امروز:

رسول خدا (ص) فرمودند:

لا فقر اشد من الجهل ، لا مال اعود من العقل .

هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

اصول کافی، ج1، ص30

