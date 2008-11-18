فشار آمریکا بر اسلام آباد علت ناامنی ها و آدمربایی ها در پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، "حشمت الله عطارزاده" وابسته بازرگانی کنسولگری ایران در شهر پیشاور پنجشنبه 23 آذرماه زمانی که محل سکونت خود را به سوی محل کارش ترک می کرد مورد حمله تعدادی فرد مسلح قرار گرفت و این افراد ناشناس پس از کشتن محافظش، وی را ربودند.

در همین رابطه "مهر" گفتگویی را با "ماهان عابدین" مدیر تحقیق مرکز مطالعات تروریسم و سردبیر مجله "اسلامیسم دایجست" در لندن صورت داده است.

عابدین که خود مناطق قبیله ای پاکستان و افغانستان را به صورت میدانی مورد مطالعه قرار داده، می گوید: مناطقی مثل پیشاور که از گذشته های دور به صورت خود مختار و بدون دخالت دولت اداره می شدند، اخیرا شاهد دخالتها از سوی نیروهای ارتش ملی پاکستان بوده و ناآرامی های اخیر در این مناطق از جمله کشته شدن یک امدادگر آمریکایی که یک روز پیش از ربوده شدن دیپلمات ایرانی صورت گرفت، ناشی از نارضایتی اهالی این منطقه از دخالت های دولت مرکزی است که با فشار آمریکا ارتش پاکستان دست به این کار زده است.

وی گفت: شهر پیشاور در روزهای اخیر شاهد ناآرامی های زیادی بوده و یک روز پیش از ربوده شدن حشمت الله عطار زاده یک امدادگر آمریکایی نیز در این شهر به قتل رسید.

این کارشناس مقیم لندن می افزاید: دولت پاکستان تلاش های زیادی می کند تا خرابکاریها را در این مناطق به گردن طالبان به رهبری "بیت الله محسود" بیندازد، اما تهدیدات قبیله ای و نهادهایی که مخالف ارتش ملی پاکستان و دخالت آنها در این مناطق هستند هم می توانند عامل این ناآرامی ها باشند.

"سردبیر «اسلامیست دایجست» (نفر وسط) در دیدار از قبایل پاکستان"

وی می گوید: این مناطق پیشتر بصورت خودمختار اداره می شد و صرفاً در مسائل سیاست خارجی و دفاعی تابع دولت مرکزی بودند و دولت جدید پاکستان با فشار آمریکا ارتش را در اداره این منطقه دخالت داد واین مسئله برخی نارضایتی ها را از دولت مرکزی در این نواحی بوجود آورده است.

وی همچنین قبیله گرایی، تاثیر گروههای ملی پشتون، گروههای محلی با انگیزه های جنایی را مهم ارزیابی کرد و گفت: یکی از سناریوهای پشت پرده ربایش دیپلمات ایرانی می تواند انگیزه های جنایی داشته باشد.

گروههای هستند که در این مناطق به سبب انگیزه های جنایی و پول دست به چنین کارهایی می زنند که در صورتی که این مسئله در این مورد اخیر هم صادق باشد گفتگو برای آزدی دیپلمات می تواند طولانی باشد.

اما این کارشناس عقیده دارد در صورتی که مسئله از انگیزه های سیاسی باشد مسئله می تواند، خیلی سریع خاتمه یابد.

کارشناس مسائل تروریسم در خصوص اساس انگیزه سیاسی در باره ربوده شدن عطارزاده می گوید: این مسئله می تواند از فرقه گرایی حاکم بر استان های سرحدات شمالی نشات بگیرد.

وی در این باره اضافه کرد: دراین منطقه اکثریت قریب به اتفاق پشتون و سنی هستند که در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان حضور دارند و برای آنها مرز معنا ندارد. این گروهها تصور می کنند که ایران احیاناً کمک هایی به گروههای شیعه که در بخش های داخلی خاک پاکستان هستند ارائه می دهد و شاید این گروهها به این نحو خواسته باشد تا به عوامل جمهوری اسلامی آسیبی زده باشند.

وی همچنین در خصوص این مطلب رسانه ها که طالبان به سبب ناخرسندی از سیاست ایران در قبال حمله آمریکا به افغانستان این آدم ربایی را انجام داده اند، با رد این موضوع گفت: این نکته را خود اعضای طالبان به خوبی می دانند که ایران در زمان تهاجم آمریکا کمکی که در تعریف کمک بگنجد به تهاجم ایالت متحده نکرد و آن را محکوم هم کرد و این استنباط هم مانند استباط آمریکایی که ایران به طالبان کم می کند، بی معنا و بی اساس است.

وی همچنین با اشاره به تهاجم روزانه هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مناطق مرزی پاکستان و همچنین نزدیکی افکار این مناطق با ایران به سبب مخالفت با سیاست های تجاوزکارانه واشنگتن چنین استدلال می کند که این امر دیدگاهها را به هم نزدیک کرده و همین امر می تواند به حل هرچه سریعتر این مسئله کمک کند.