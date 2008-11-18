ذوب آهن ریل می سازد

علی محمد قلی ها در گفتگو با مهر گفت: تفاهمنامه نهایی ساخت ریل درهفته آینده با حضور وزیر صنایع و معادن، وزیر راه و ترابری، مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و مدیر عامل ذوب آهن اصفهان منعقد خواهد شد.

معاون فنی و زیربنایی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی افزود: براساس این تفاهمنامه، شرکت ذوب آهن اصفهان متعهد می شود تا دهه فجر امسال با تغییر یکی از خطوط ساخت فولاد خود، این خط را آماده تولید ریل کند.

وی ادامه داد: استاندارد ریلهای مورد استفاده در ایران استاندارد UIC60 است و ذوب آهن اصفهان نیز اعلام کرده است توان ساخت ریل با استاندارد مذکور را دارد.

قلی ها اعلام کرد از دهه فجر سال جاری تا سال آینده ( طی یک سال) ذوب آهن اصفهان 100 تا 150 هزار تن ریل تولید خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در سال 73 نیز ریل توسط این شرکت به صورت آزمایشی ساخته شده بود که به دلیل پایین بودن قیمت ریل در بازارهای جهانی و امکان فاینانس تولید انبوه آن انجام نشد.

قلی ها اظهار داشت: با افزایش قیمت ریل در بازارهای جهانی و محدودیتهای خرید ریل و انجام فاینانس، تولید انبوه ریل مقرون به صرفه است.