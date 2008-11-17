تیمهای برتر مسابقات ملی روباتیک خوارزمی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات ملی روباتیک که به همت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران از چهار تا 26 آبان ماه برگزار شد، 91 تیم از 27 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی شرکت کردند که از این تعداد 55 تیم به مرحله نهایی راه یافتند.

در لیگ روباتهای مین یاب دستی و خودکار به ترتیب 9 و 24 تیم، در لیگ روباتهای انسان نما اندازه کوچک و متوسط 7 تیم، در لیگ ریز روبات 8 تیم و 7 تیم در لیک رقابت فنی به رقابت پرداختند.

در لیگ فوتبالیستهای سایز کوچک تیم دانشگاههای آزاد واحدهای قزوین و تبریز و دانشگاه امیرکبیر رتبه های اول تا سوم و در لیگ فوتبالیستهای سایز متوسط دانشگاه آزاد واحدهای قزوین و خوراسگان رتبه های اول و دوم را کسب کردند.

در لیگ روباتهای امدادگر واقعی دانشگاه آزاد قزوین، دانشگاه خواجه نصیر و آزاد قزوین و در لیگ شبیه سازی امداد دانشگاههای آزاد واحد قزوین، صنعتی شریف و شهید بهشتی حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

در بخش شبیه سازی فوتبال دو بعدی تیمهای دانشگاه امیرکبیر، آزاد قوچان و تیم Golden Dream و در بخش شبیه سازی فوتبال سه بعدی تیمهای بانک اقتصاد نوین، دانشگاه فردوسی مشهد و آزاد قزوین رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در لیگ روباتهای انسان نما دانشگاههای رازی کرمانشاه، آزاد خوراسگان و آزاد واحد نجف آباد رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در بخش روباتهای جستجوگر خودکار تیمهای اتحاد دانشگاه امام حسین، آزاد تبریز و تیم پارسه دانشگاه آزاد تهران مرکز حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

در بخش روباتهای جستجوگر مین یاب دستی تیمهای آموزشکده فنی امام خمینی، ولی عصر دانشگاه آزاد واحد قزوین و تیم Mine Explorer دانشگاه امام خمینی به عنوان رتبه های اول تا سوم معرفی شدند.