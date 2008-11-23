غلامعلی طاهری در این باره به خبرنگار مهر گفت: از اول دی و پس از نمایشگاه بزرگ طرح و نقش فرش ایران، موزه هنرهای معاصر نمایشگاه آثار کولویتس و بارلاخ را برگزار میکند. در این نمایشگاه 60 اثر طراحی کولویتس و 120 اثر بارلاخ شامل مجسمه، طراحی و آثار چاپی به نمایش درمیآید و کتاب نفیس آثار وی نیز منتشر میشود.
مشاور هنری مدیر کل هنرهای تجسمی درباره انتخاب این دو هنرمند برجسته آلمانی گفت: این نمایشگاه با همکاری موزه و رایزن فرهنگی آلمان برگزار میشود و آثار این هنرمندان از جهت تعهدی که به ابعاد اجتماعی، مردمی و دینی هنر دارند انتخاب شده است. در آثار کولویتس که در ایران بسیار شناختهشده است همنوایی با مصیبتدیدگان اجتماعی موج میزند.
وی ادامه داد: همسویی نگاه این دو هنرمند آلمانی به تعاریف هنر که نزدیکی بسیاری به آثار معناگرای هنرمندان ایرانی دارد ما را بر آن داشت تا این نمایشگاه را برگزار کنیم. زیرا در آثار کولویتس و بارلاخ گرچه فقر و هراس وجود دارد، اما در کنار آن عشق، محبت و نوعدوستی نیز موج میزند.
طاهری در پایان گفت: نمایشگاه این دو هنرمند از اول دی برگزار میشود و یکماه در موزه هنرهای معاصر تهران میزبان استادان، دانشجویان و علاقمندان هنر نقاشی است. در حال حاضر بروشورهای این نمایشگاه آماده شده و روزهای آینده به موزه هنرهای معاصر تحویل داده خواهد شد.
خانم کته کولویتس Käthe Kollwitz نقاش و مجسمهساز اکسپرسیونیست آلمانی است که سال 1867 به دنیا آمد و 1945 درگذشت. ارنست بارلاخ Ernst Barlach هم ژانویه 1870 در هامبورگ متولد شد و گرچه در سالهای منتهی به جنگ جهانی اول طرفدار جنگ بود، اما حضور در جبهههای نبرد او را به مخالف سرسخت جنگ تبدیل کرد. بارلاخ اکتبر 1938 از دنیا رفت.
