در هر11 نقطه زمین از امارات برتر هستیم/ آنها برای پلی آف می جنگند

حشمت مهاجرانی، کارشناس فوتبال و یکی از مربیان آشنا به فوتبال امارات در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت دیدار با امارات تصریح کرد: تیم ملی در شرایط عادی به لحاظ تکنیکی، فیزیکی و روحی برتری‌های مشهودی نسبت به تیم امارات دارد و در هر 11 نقطه زمین نسبت به حریف برتری داریم اما معتقدم امارات که شانسی برای صعود مستقیم به عنوان یکی از دو تیم برتر گروه به جام جهانی ندارد، حالا شانس خود را در بازیهای پلی آف جستجو می کند و سه امتیاز دیدار با ایران می تواند این هدف تیم امارات را دست یافتنی کند.

مهاجرانی با تاکید بر اینکه تیم ملی فوتبال کشورمان نباید در مصاف با امارات خود را از پیش برنده بداند، خاطرنشان کرد: تیم امارات برای دیدار با ایران انگیزه‌های بالایی دارد و به نظر من تیم ملی در دیدار روز چهارشنبه بازی سختی در پیش خواهد داشت.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به شناخت خود از تیم فوتبال امارات اظهار داشت : امارات با شیوه 1-1-4-4 بازی می کند که قطعا روی ضد حملات بویژه روی حرکات پا به توپ "اسماعیل مطر" مهاجم باتجربه و گلزن خود حساب ویژه‌ای باز کرده است.

وی اضافه کرد: "بشیر سعید" دفاع میانی امارات به دلیل مصدومیت در این دیدار حضور نخواهد داشت و به جای او "محمد قاسم" در ترکیب اصلی قرارخواهد گرفت. "سبیت خاطر" هافبک میانی و تکنیکی امارات است که در زدن ضربات از راه دور و ضربات کاشته بسیارخطرناک است. "احمد خلیل" آقای گل مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در عربستان به تازگی به تیم بزرگسالان دعوت شده اما تصور نمی کنم سرمربی امارات از این بازیکن کم تجربه از ابتدا درترکیب تیمش استفاده کند.

مهاجرانی ادامه داد: "عبدالرحیم جمعه" کاپیتان وهافبک امارات هم یکی ازبازیکنان کلیدی این تیم است که در بازیسازی حملات امارات نقش بسزایی دارد. امارات در درون دروازه نیز از"ماجد ناصر" که دروازه بان باتجربه ای است استفاده خواهد کرد. امارات در سایر خطوط نیز نفرات سرعتی و خطرناکی در اختیار دارد که بازیکنان ما باید با هوشمندی و کار تیمی این بازیکنان را مهار کنند.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان تاکید کرد : همانطورکه گفتم در شرایط طبیعی تیم ملی ایران ازهر نظر نسبت به حریف خود برتری دارد و شاید تنها معجزه باعث شود ایران در این دیدار پیروز نشود.

وی با بیان اینکه کادر فنی از تیم امارات شناخت کافی و لازم را دارد، تاکید کرد : دایی ازهر نظر روی امارات شناخت دارد و علاوه بر این بازیکنانی نظیرخطیبی و معدنچی که در لیگ امارات شاغل هستند از تمامی بازیکنان امارات شناخت دارند ضمن اینکه هومن افاضلی نیز دیدار امارات و عربستان را آنالیزکرده و برای مربیان تیم ملی ایران هیچ نکته پنهان و ناشناخته‌ای در تیم امارات وجود ندارد.

این کارشناس با سابقه فوتبال با بیان اینکه تیم ملی باید از لحظات و فرصت‌ها برای پیروزی در این دیدار نهایت استفاده را ببرد، تصریح کرد : در دیدار قبلی ایران مقابل امارات گل فریدون زندی موقعیت شناسی تیم ایران را نشان داد و باید در این دیدار نیز از اصل غافلگیری استفاده کنیم . خوشبختانه درحال حاضر بازیکنان باتجربه وجوان‌های باانگیزه لیگ در تیم ملی حضور دارند که می توانند اداره بازی را در اختیار بگیرند و برتری ایران را به امارات دیکته کنند.

مهاجرانی در پایان با اشاره به حمایت تماشاگران ایرانی از تیم ملی در این دیدار یادآورشد: پیش بینی می کنم تماشاگران ایرانی زیادی در این دیداربه حمایت از تیم ملی بپردازند و با انگیزه‌هایی که درتیم ملی وجود دارد باید انتظار یک بازی خوب و یک پیروزی شیرین را برای تیم ملی داشته باشیم. بدون شک این برد بیرون از خانه می تواند نیمی از راه صعود تیم ملی را به جام جهانی هموار کند.