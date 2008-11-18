۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۹:۵۰

گردهمایی دبیران کمیته همکاری حوزه و آموزش و پرورش برگزار می‌شود

اولین گردهمایی دبیران کمیته همکاری حوزه و آموزش و پرورش استانهای سراسر کشور 6و 7 آذر ماه در تهران و قم برگزار می شود.

مسئول دفتر دبیرخانه همکاری حوزه و آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: گردهمایی دو روزه دبیران کمیته همکاری حوزه و آموزش و پرورش 6 و 7 آذر با حضور آیت الله مقتدایی مدیر حوزه و دکتر علی احمدی وزیر آموزش و پرورش در تهران و قم برگزار می شود.

حجت الاسلام منظوری افزود: برنامه تهران این همایش 6 آذر با حضور وزیر و معاونین آموزش و پرورش در اردوگاه باهنر برگزار شده و برنامه قم نیز با ملاقات با مراجع و سخنرانی آیت الله مقتدایی برگزار می شود. هماهنگی میان فعالیتهای کمیته های استانی و انتقال تجربه ها از مهمترین اهداف این نشست است.

به گزارش مهر، کمیته های استانی همکاری حوزه و آموزش و پرورش با ریاست نماینده ولی فقیه در استان، رئیس آموزش و پرورش استان به عنوان قائم مقام، معاونین مرتبط آموزش و پرورش استان، مدیر حوزه علمیه برادران، مدیریت منطقه ای حوزه علمیه خواهران و رئیس سازمان تبلیغات استان تشکیل می شود. این کمیته در تمامی استانهای کشور ایجاد شده است.

