بزرگترین عملیات بتن ریزی یکپارچه تاریخ ایران در کرج آغاز شد

رئیس کارگاه پروژه مسکونی سردار شهید حاج خداکرم در حاشیه آغاز این عملیات در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: در این عملیات، رکورد بتن ریزی یکپارچه به چهار هزار و 500 متر مکعب در 24 ساعت رسید، در حالی که رکود قبلی، سه هزار متر مکعب در 24 ساعت بود.

محمد رسول زاده ضمن اشاره به شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو به عنوان مجری پروژه یادشده و شرکت ایران فریمکو به عنوان تولیدکننده مربوطه ادامه داد: شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو یکی از شرکتهای ساختمانی زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا است که وظیفه ساخت پروژه های عمرانی در مجموعه این بنیاد را بر عهده دارد

وی خاطرنشان کرد: بنیاد تعاون ناجا از سال گذشته، برنامه اجرایی 50 هزار واحد مسکونی را در سطح کشور آغاز کرده که پروژه سردار شهید حاج خداکرم، یکی از پروژه های این بنیاد است.

پروژه مسکونی سردار شهید حاج خداکرم حدود 600 واحد دارد و در کیانمهر کرج واقع شده است.