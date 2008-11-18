  1. استانها
  2. همدان
۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۰۶

شرکت 80 هزار بسیجی همدانی در طرح هجرت

همدان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه همدان گفت: 80 هزار نفر در عرصه های عمرانی، آموزشی و اوقات فراغت در سپاه ناحیه همدان آموزش دیده اند که در مقایسه با سال گذشته 120درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سرهنگ پاسدار علی رضایی عصر امروز در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که به مناسبت قرار گرفتن در آستانه هفته بسیج برگزار شد، گفت: 143 برنامه به صورت شهرستانی، منطقه ای و محله ای در هفته بسیج در شهرستان همدان برگزار می شود.

سرهنگ رضایی با اشاره به حمایت مادی و معنوی دولت نهم از بسیج، اظهار داشت: سرکشی مدیران استانی و شهرستانی از بسیج محلات و پایگاه های مقاومت و ترویج تفکر بسیجی و فرهنگ بسیجی در بین کارکنان دولت و ادارات مهترین اقدامهای حمایتی دولت نهم از این نهاد است.

وی با انتقاد از سخنان تخریبی علیه دولت از جانب مغرضان و دشمنان انقلاب اسلامی، گفت: با توجه به صحبتهای اخیر مقام معظم رهبری و نگرانی از صحبتهای تخریبی علیه دولت ، بسیج در صدد است مواضع و منویات مقام معظم رهبری در این زمینه را بیشتر تبیین کند.

فرمانده سپاه ناحیه همدان با بیان اینکه انتقاد سالم و سازنده لازم است و دولت از آن استقبال می کند، افزود: تضعیف دولت نه تنها کار سازنده ای نیست بلکه تاثیرات منفی در صحنه جامعه و منطقه دارد.

وی با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج، از تبیین جایگاه بسیج در انقلاب، نظام و جامعه اسلامی به مردم و مسوولان به عنوان یکی از اهداف اصلی در این هفته نام برد.

رضایی برگزاری شامگاه یاد یاران، گردهمایی سیاسی، ورزش همگانی، سرکشی از خانواده های شهدا، همایش بسیج و خانواده و افتتاح پایگاه مقاومت را از عمده برنامه های هفته بسیج در شهرستان همدان برشمرد.

کد مطلب 784865

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها