تخریب 150 واحد مسکونی غیر مجاز در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبر فامیل کریمی بعد از ظهر امروز در نشست هماهنگی بررسی وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز و نحوه اجرای احکام کمیسیون ماده 100 در همدان گفت: متاسفانه در شهر همدان زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز فراهم است.

فامیل کریمی با بیان اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز چهره شهر را خراب کرده است، تصریح کرد: در شهر همدان یک هزار و 500 واحد مسکونی غیرمجاز ساخته شده است.

وی گفت: طبق قانون از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری و احکام تخریب این واحدها توسط کمیسیون ماده 100 صادر و اجرا می شود.

فرماندار همدان با بیان اینکه در سال جاری 150 واحد غیرمجاز در همدان تخریب شده است، تصریح کرد: در فصل زمستان نیز اجرای این احکام متوقف نخواهد شد.

وی تاکید کرد: جلوگیری از رسمیت بخشیدن به اینگونه مناطق و صدور احکام تخریب واحدهای غیرمجاز و نیز خودداری و جلوگیری از خدمات‌رسانی شهری توسط شهرداری و شرکت‌های آب و برق و گاز و مخابرات و شناسایی و برخورد با باندهای زمین‌خوار در دستور کار دستگاه‌های مربوطه قرار دارد و با جدیت پیگیری می شود.

فامیل‌کریمی با اشاره به برخی از تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گرفته، گفت: اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم راه‌ها و رودخانه‌ها، موقوفات و سایر اراضی دولتی باید با جدیت و به نحو مقتضی تحت حفاظت نهادهای ذیربط قرار گیرد و سهل‌انگاری دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از اراضی تعریف شده با برخورد جدی مواجه خواهد شد.

وی با بیان برخی از مشکلات ساخت و سازهای غیرمجاز برای شهروندان افزود: نمودن زیرساخت‌های لازم، منع قانونی در ارائه هر گونه خدمات به این ساخت و سازها، تعریف نشدن فضاهای آموزشی، تفریحی و ورزشی لازم، استحکام بنا و خطرات ناشی از آن از جمله مسائلی است که در این مناطق وجود دارد.