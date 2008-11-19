معیری‌زاده در این باره به خبرنگار مهر گفت: بعد از اولین تابلو "سی رنگ و هفت مرغ" بر اساس منطق‌الطیر عطار که شهریورماه ارائه شد، در دومین تابلو موضوع مجمع مرغان و عذر آوردن آنها را نگارگری می‌کنیم. این تابلو آذرماه در فرهنگسرای نیاوران یا فرهنگستان هنر اجرا می‌شود و مدت اجرای پروژه نگارگری منطق الطیر یکسال خواهد بود.

وی درباره موضوع دوسالانه نگارگری که به سیمرغ عطار اختصاص دارد نیز گفت: پروژه کاری ما قبل از دوسالانه شکل گرفته و در برنامه کاری ما حضور در این دوسالانه وجود ندارد. اما اگر شرایط دوسالانه مشخص شود شاید آثار خود را در هفتمین دوسالانه نگارگری ایران به نمایش درآوریم.

معیری‌زاده و صدری تابلو "سی رنگ و هفت مرغ" را شهریورماه در نمایشگاه بین‌المللی طیور تهران به تصویر کشیدند. این دو نگارگر پارسال نیز با برپایی نمایشگاه نئوفلکلور بازخوانی آثار مولانا و شکسپیر در فرهنگسرای نیاوران راهی نو در عرصه نگارگری را تجربه کردند.