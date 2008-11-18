به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار و رسانه‌های گروهی مجلس شورای اسلامی، حمید رضا حاجی‌بابایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و کنگو بعد از ظهر امروز دوشنبه در دیدار با وزیر امور پارلمانی جمهوری دموکراتیک کنگو با ابراز خشنودی از روند رو به توسعه مناسبات دو کشور اظهار داشت: بدون تردید زمینه‌های زیادی برای گسترش مناسبات دوجانبه وجود دارد و مجالس 2 کشور می‌توانند نقش مهمی دراین راستا ایفا کنند و در این زمینه نقش گروههای دوستی پارلمانی بسیار مهم است.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران با بیان اینکه مناسبات و همکار‌یهای بین نمایندگان مجالس منطقی و فارغ از محدودیتهای دیپلماتیک است ابراز امیدواری کرد که روابط بین 2 مجلس ایران و نمایندگان کنگو از رشد مناسبی برخوردار باشد.



حاجی بابایی همچنین با اشاره به ظرفیتهای فراوان موجود در قاره آفریقا به لزوم بهره‌برداری از این ظرفیتها در جهت گسترش روابط فی‌مابین تاکید کرد و گفت: ظرفیتهای بالقوه در دو کشور در جهت منافع مردم باید مورد استفاده کامل قرار گیرد.



وی مجلس شورای اسلامی را دارای موقعیت بالایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد و گفت: در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی از قدرتمندترین نهادها محسوب می‌شود و در راستای همکاریهای منطقه‌ای مبتکر تشکیل مجمع پارلمانی آسیایی نیز بوده است.

عضو هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: دولت آمریکا تحریمهای متعددی را علیه ایران وضع کرده است اما این تحریمها با گذشت زمان به قدرت جمهوری اسلامی ایران افزده است و روابط گسترده‌تری را با کشورهای مختلف جهان ایجاد کرده است.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران در زمینه موضوع سیاسی مسائل هسته‌ای کشورمان نیز گفت: برخورد آمریکا با موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کاملا سیاسی است و ایران حق مسلم خود می‌داند که از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده کند.



در ادامه این دیدار لومانولیندابوانا وزیر امور پارلمانی جمهوری دموکراتیک کنگو گفت: امیدوارم بتوانیم گامهای موثر و خوبی در زمینه توسعه و تحکیم روابط بین دو کشور در کلیه زمینه‌ها برداریم.

وی در پایان اظهار داشت: گروههای دوستی پارلمانی با سیگنالهای قوی که دارند می‌توانند نقش موثری در این رابطه ایفا کنند.