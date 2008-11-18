پرده سوم: فرود در سرزمین پیامبر رحمت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، حال و هوای مدینه در این فصل سال دست کمی از برخی از ایام تابستان ما ندارد که آفتابش سوزان است و دمایی گرم اما هوایی مطبوع را می توان ملاحظه کنی که شاید این در سایه موقعیت جغرافیایی شبه جزیره حاصل شده است.

خبرنگار مهر که در این سفر همراه با اهالی باصفای بعثه مقام معظم رهبری و برخی کاروانها توفیق تشرف یافته است در خیل مسافرانی که در صف آخرین نفرات از هواپیمای 747 ایران ایر پیاده شده است تا بتواند حالات و روحیات مردم هنگام خروج و حضور در سرزمین پیامبر رحمت را ملاحظه کند.

* هنگام اعلام حضور در مدینه تو گویی در دم گمشده ای را یافته اند که در اشتیاق دیدارش به سر می برند برای همین با اهدای گل دسته های صلوات محمدی فضای روحانی بر جهانیان تابیدن گرفت و درّهای غلطان اشک شوق بر گونه های عاشقان جاری بود و تو گویی که عاشقانی که پیامبر با کرامت اسلام را ندیده اند این چنین ارادت می ورزند، در صورت درک حضور و دریافت شعور چگونه جانمایه درون را نثارش خواهند کرد.

* در ردیف خروجی هواپیما پس از 5/2 ساعت پرواز به طور طبیعی کسالت و بی نشاطی بر انسانها عارض می گردد ولی زائر ایرانی نشاط و شوردیدگی اش در سفر به سرزمین پیام آور رحمت پایانی ندارد و هر لحظه ما با نیت زیارت پیامبر عظیم الشان ولی مهربان تر و عزمی راسخ تر او را فرا می گیرد تا آنجا رفتار و کردارش رنگ و بوی مدینه دارد و این امر یافتنی نیست که آنکه در چنین قافله ای سکنی گزینی و شاهد شوی.

* در سالن فرودگاه مدینه که نسبتا تازه ساخت و مجهز به نظر می رسد خیل عظیمی از مردم کشورهای عربی و غیر عربی در حرکتند. مردان سیاه چرده و سفیدچهره، انواع و اقسام لهجه ها و گویشها را می توانی بیابی که در امور مختلف زائران فعالند که در سیمای برخی مهربانی و صمیمیت و در نگاه برخی دیگر جدیت و قاطعیت یافت می شود ولی حس مشترک همه آنها خدمت مردمی است که به میهمانی رسول اکرم بار بسته و اینک در این منزل بسر می برند .

* در صف زائرانی که حدود دو ساعت برای انجام امور مربوط به کنترل پاسپورت وقت خود را صرف می کنند افرادی کهنسال و سالخورده اند که این موضوع آنها را می رنجاند، ولی برخورد ماموران سعودی با زنان و سالخوردگان محترمانه است و به دیگران بویژه جوانان با دقت و حساسیت بیشتر همراه است ولی از میان صفهای طولانی انتظار برای ورود کسانی نیز به دلایل خاصی افراد متعددی با تجهیزات از روی انگشت نگاری و چهره نگاری می شوند که این موضوع اگر چه از حقوق کشور پذیرنده است ولی ترتیبات این کار با توقف طولانی مسافرین ، نارضایتیهایی بوجود آورده است.

* یکی از شرطه ها که بعدها متوجه شدم از مسئولین یا افسران مسئول در امور فرودگاه است در پاسخ به سئوال مسافران اظهار می دارد که به دلایل شرایط امنیتی مجبور به اعمال قوانینی جدید می باشد ولی خود او نیز اذعان دارد این عمل اگر چه برخی ناملایمات دارد ولی در مجموع برای سلامتی و حفظ امنیت زائران بسیار مؤثر است و تاکید می کند این اقدام برای تمامی کانالهای ورودی کشور سعودی و یا به عبارتی دیگر برای کلیه مسافران اعمال می گردد.

* جریان وسایل الکترونیک امروزی همانند "لب تاب و دوربین دیجیتال" نیز قصه ای مفصل دارد چرا که با توجه به قابلیتهای این رسانه های نوین عربستان تدابیر دقیقی برای ورود هر گونه تجهیزات الکترونیکی بوجود آورده و کلیه اینها را در قالب کنترل و نظارت بر محتویات آنها در مبادی ورودی کنترل و حتی تخلیه اطلاعاتی ( داده ها ) می نماید تا زائرین حریم نبوی از همراه داشتن هرگونه محصولات ناهمخوان با فرهنگ موجود در این جامعه خلع گردیده و به نوعی با دست خالی ورود یابند.

* کارگران حمل و نقل بار و مسافر خسته دیار دیگرند که به قول خوشان برای امرار معاش و به مدت یک ماه با ترک دیار خود و تحمل مشقات سفر هم به حجاج خدمت می کنند و هم ماحصل این هجرت از سرزمین و دوری از خانواده را پس از یکماه و اندی با کسب رزق و روزی هلال به خانواده هایشان از ارزانی می دارد و چه بسیار مردانی که از شمال آفریقا و حوزه خلیج فارس و از همه بیشتر مردان شرق آسیا که همه مسلمانند در این فضای معنوی خود را شریک مهمانان می دانند.

* یافتن مردانی که بسان برق در چشم به هم زدنی خود را به فرودگاه می رسانند تا تو را و همراهانت را دریابند و برای شروع مهمانی و حضور در خانه دوست به منزل مقصود برسانند. حضوری پررنگ و از سر صدق و صفاست راهنمای که از صبح تا سحرگاهان در گروههای مختلف جایابی و راهنمایی زائران را بر دوش می کشد و بی منت در تلاش برای انجام این وظیفه معنوی در تکاپوی دائم هستند.

* هنگام حضور در اتوبوسهای معروف (النقل الجماعی) دیدن برخی تبلیغات فروشگاهها و مراکز خرید چشمها را به تحرک وا می دارد ولی زودتر از آنچه که فکر می کنی گذر از چند خیابان تو را به نقطه ای مجذوب می کند که در لحظه اول باورت نمی شود: آری آن نقطه زیبا، گنبدی دوار است که روایی سبز پوشیده و قبه الخلیل لقب یافته است.

ادامه دارد....