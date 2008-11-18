98 درصد پروژه های سفر دور دوم در استان زنجان تحقق یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد امروز در جلسه شورای برنامه ریزی استان زنجان با اشاره به دوردوم سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان، عملکرد مسئولان استان زنجان را در تحقق پروژه ها مطلوب دانست و افزود: پیشرفت طرحهای انجام شده در این خصوص طی 2.5 سال گذشته، گویای سرعت و دقت مسئولان استان در پیگیری مصوبات دور اول سفر است.

وی با یادآوری این که آمار98.9 درصدی میزان تحقق پروژه ها در آخرین ارزیابی در تهران به دست آمده است، ادامه داد: میزان تحقق مصوبات و تواققات سفر دور اول را موجب دلخوشی و امیدواری مردم استان ازدولت خدمتگزار است.

رئوفی نژاد مردم این استان بی صبرانه منتظر این فرصت و توفیق دیدارهستند تا خاطره شیرین، ماندگار و پایدار دوراول سفر رئیس جمهوری به زنجان را تجدید کنند.



استاندار زنجان اظهارداشت: هم اکنون مردم استان زنجان آماده میزبانی از رئیس جمهوری و هیئت دولت هستند تا ضمن ابراز قدردانی خود از آنان، از برکات و رهاوردهای سفر دوردوم نیز به نحو شایسته ای بهره مند شوند.

رئوفی نژاد، استقبال پرشکوه و پرشور مردم ازرئیس جمهوری درسفرهای استانی را دارای پیام برای شیاطین و غرض ورزان دانست و گفت: حضور مردم درهر صحنه ای از انقلاب، نشانه اعلام وفاداری نسبت به نظام، دولت و خدمتگزاران صدیق این کشور است.

وی، به احیای گفتمان انقلابی، عدالتگرایی و خدمتگزاری توسط رئیس جمهوری اشاره کرد و افزود: آنچه امروز از عملکرد دولت شاهد هستیم دلیلی گویا و سندی محکم و شفاف بر پرتلاشی، سرعت و انقلابی عمل کردن دولت نهم به خصوص شخص رئیس جمهوری درعرصه های داخلی و خارجی است.

استاندارزنجان، حضور پرشور مردم در استقبال از رئیس جمهوری را بیانگر رضایتمندی و قدردانی آنان از ایشان و خدمات دولت دانست و گفت: مردم و مسئولان این استان باید از لحظه لحظه این فرصت طلایی استفاده کنند.

نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه زنجان، حمایت مقام معظم رهبری گفت: حمایت صریح، مستمر و موثر مقام معظم رهبری از دولت نهم، یکی از شاخصه های بارز این دولت است.

حجت الاسلام محمدتقی واعظی با عنوان این که این حمایتها هم جنبه ربانی و الهی و هم جنبه عقلانی دارد، افزود: این حمایتها گاها به طور مستقیم ازسوی خود مقام معظم رهبری و گاها نیز ازسوی شاگردان ایشان بیان شده است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ موفقیتی دراین کشور بدون توفیق دولت امکان پذیرنیست، یادآورشد: حمایت از رئیس جمهوری و پشتیبانی دولت، حمایت از کلمه طیبه لااله الاالله، توحید، شریعت محمدی و اهل بیت (ع) است.

حجت الاسلام واعظی گفت: درحال حاضررئیس جمهوری ایران اسلامی در تمام دنیا مطرح است و هم اکنون احدی توان تهدید و تحقیرکردن ایران و ملت مقتدر این کشوررا ندارد.