سخنان رئیس جمهور در رای آوردن محصولی موثر خواهد بود

مهندس علی اکبر اولیاء نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسات 3 ساعته فراکسیون خط امام و کمیسیون عمران با صادق محصولی اظهار داشت : در این جلسات محصولی سعی کرد تا نمایندگان را در مورد ابهاماتی که وجود دارد متقاعد کند ولی به نظر می رسد در مجموع هنوز وضعیت وی برای تصمیمگیری نهایی نمایندگان نامشخص است.

اولیاء گفت : بخشی از دغدغه ها در مورد رای اعتماد به محصولی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان مشترک است که هنوز به طور کامل برطرف نشده است.

عضو فراکسیون خط امام با بیان اینکه آخرین توضیحات محصولی و رئیس جمهور در جلسه فردا در رای نمایندگان موثر خواهد بود، تصریح کرد : فراکسیون تصمیم گرفت تا فردا در جلسه رای اعتماد با مشورت و نظرسنجی همه اعضاء به جمع بندی نهایی برسد.