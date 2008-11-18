به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار برگزارکنندگان و برگزیدگان جشنواره ملی تولیدکنندگان جوان کشور جنبش تولیدی جوانان را نیاز واقعی کشور دانست و با تاکید بر این که راه درست زندگی در یک جامعه رو به توسعه و دارای امکانات طبیعی و انسانی، اهمیت‌ دادن به نوآوری، تولید و خلق ارزش افزوده است، گفت:‌ برای کشور ما افتخار نیست که علی‌رغم داشتن پتانسیل‌های انسانی، طبیعی و منابع خدادادی به مرض اسراف و تبذیر مبتلا و مصرف‌کننده شویم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این که مصرف زیاد و بازدهی کم در اقتصاد رقابتی جهان کنونی پاسخ نمی‌دهد، فرهنگ تولید و بهره‌وری را ارزشی واقعی، اسلامی و ملی دانست و تصریح کرد: در سیاستهای کلی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت و تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، جمله "خلق ثروت ارزش است" مورد تاکید قرار گرفته است.

آیت‌الله اکبرهاشمی رفسنجانی با اشاره به این که متاسفانه اکنون در فضای کسب و کار جهانی از رتبه خوبی برخودار نیستیم‌ افزود: ما به عنوان مسئولان و مدیران نظام باید فضای کار تولیدی را برای مردم و بویژه جوانان به گونه‌ای فراهم کنیم که محدودیتهای اداری، بروکراتیک، اعتباری و بازاریابی کمتر آنان را آزار دهد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به تنیدگی اقتصاد تمام کشورها به هم، تعامل سازنده و بدون تنش با جهان را یکی از عوامل زمینه‌ساز گسترش تولید دانست و افزود: استفاده از ظرفیت، ثروت و تجربیات ایرانیان خارج از کشور که دلشان همواره در هوای وطن می‌تپد، نیز می‌تواند بسیاری از گرههای اقتصادی کشور را باز کند و این وظیفه مسئولان است که زمینه این کار را فراهم کنند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری، جوانان تولیدگر را ایثارگران کنونی عرصه اقتصادی کشور دانست و گفت: با تضییقات داخلی و بین‌المللی که در عرصه اقتصادی کشور وجود دارد فعالیت قشر جوان در این زمینه جای تقدیر و تشکر بسیار دارد.

در ابتدای این دیدار مهندس صدری رئیس خانه صنعت و معدن جوانان نیز گزارشی از برگزاری دومین جشنواره ملی تولیدکنندگان جوان و مشکلات پیش روی جوانان تولیدگر ارائه کرد.

همچنین برگزیدگان این جشنواره جوایز و تندیس تقدیر خود را از دست آیت الله هاشمی رفسنجانی دریافت کردند.