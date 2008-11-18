دولت باید پاسخگوی محقق نشدن برنامه های حمل و نقل شهری باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب اظهار کرد: برداشت شهرداری تهران از حساب صندوق ذخیره ارزی با وجود موافقت وزارت کشور و صراحت قانون با مشکل مواجه شده در حالی که باید روشن شود این مشکلات را چه کسانی باید پیگیری کنند.

مهندس محمد حسین مقیمی افزود: طلب شهرداری تهران از دولت نیز که از سالهای دور به شهرداریها پرداخت نشده به همین سرنوشت دچار شده و این موضوعات بحثهایی است که دائما مطرح می شوند اما کمتر پاسخی می توان برای آنها یافت.

منابع پایداری درآمد شهرداری باید مشخص شود

وی با اشاره به اینکه شهرداریها سالهاست که با مشکل ناپایداری درآمدهایشان مواجه اند و بر اساس نظام مالی شهرداریها که مستقل از دولت تعریف شده باید لایحه ای به مجلس ارائه می شد تا منابع پایداری درآمد شهرداریها مشخص شود تصریح کرد: این لایحه هنوز از طرف دولت به مجلس ارائه نشده است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه کشور باید سهم حمل و نقل عمومی در سال 1391 به 75 درصد برسد اضافه کرد: با وجود این که قانون اجازه داده شهرداریها از حساب صندوق ذخیره ارزی برداشت کنند با این کار مخالفت می شود در حالی که باید از این فرصت استفاده شود.

شهرداریها باید تقویت شوند

مهندس مقیمی با تاکید بر اینکه دولت باید در آینده پاسخگوی محقق شدن برنامه های حمل و نقل شهری در مجلس باشد اظهار کرد: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، تصدیگری دولت باید کاهش پیدا کند و شهرداریها که نهادهای عمومی و غیر دولتی اند باید تقویت شوند تا قدمهای بزرگتری را در این راستا برداشند.

وی انجام این کار را نیازمند کمک دولت دانست و افزود: شهرداریها پیشنهاد داده اند تا دولت منابع مالیشان را در این زمینه در اختیار آنها قرار دهد تا این منابع را در اقساط بلند مدت به دولت بازپرداخت کنند.

مدیریت هماهنگ پیش نیاز مدیریت واحد شهری است

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس ضرورت وجود یک برنامه جدی برای سامانهی و توانمند سازی شهرداریها از سوی دولت را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: در قالب برنامه چهارم توسعه باید تصدی دولت به حداقل برسد و ارجاع برخی وظایف دولت به شهرداریها در این قانون پیش بینی شده است.

مقیمی در پایان مدیریت هماهنگ را پیش نیاز مدیریت واحد شهری دانست و اظهار داشت: مجلس امیدوار است با تحقق این هدف وظایفی که سالهاست در دنیا به شهرداری ها سپرده شده در ایران نیز به شهرداریها واگذار شود.