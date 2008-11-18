سفیر ایران به مهر خبر داد: نشست بزرگ علمای ایران و عربستان سعودی برگزار می شود

دکترسید محمد حسینی،‌سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی با حضور در خبرگزاری مهر و در گفتگویی مشروح به سئوالاتی در مورد روابط دو کشور و چالش ها و فرصت های روابط ایران و عربستان به عنوان دو بال جهان اسلام پاسخ داد.

اسرائیل ؛ دشمن اصلی روابط ایران و عربستان

سفیر کشورمان در عربستان در پاسخ به این سئوال که مهمترین دشمنان روابط حسنه ایران و عربستان چه کسانی هستند،‌گفت: عزم جدی ایران و عربستان هر دوبر گسترش روابط است . مقامات عربستان به خوبی جایگاه ایران را در منطقه و جهان می شناسند وایران هم جایگاه عربستان را می شناسد . هر دو یکدیگر را به رسمیت می شناسند اما بخشی از دلیل فراز و فرود در داخل کشورهاست که البته از عوامل تعیین کننده اصلی نیست.

وی افزود: بیشترین کسانی که از روابط خوب ایران و عربستان متضرر می شوند رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی کشورهای غربی هستند. به طور مثال موجودیت رژیم صهیونیستی در منطقه تا زمانی پایدار است که کشورهای اسلامی دچار تضاد باشند. از سوی دیگر حضور کشورهای بیگانه در منطقه نیز تا زمانی می تواند تداوم یابد که بین کشورهای اسلامی اختلاف باشد. اگر رژیم صدام نمی بود و بحران عراق اتفاق نمی افتاد قطعا پای آمریکا هم به وسط کشیده نمی شد.

وقوع جنگ جدید در خاورمیانه یک خیال فانتزی است

حسینی در ادامه سخنانش به حضور نیروهای بیگانه در خلیج فارس و منطقه خاورمیانه اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که حضور بیگانگان در منطقه برای کشورهای منطقه هزینه بر است و سالانه یک تریلیون دلار - مستقیم و غیر مستقیم- از جیب کشورهای منطقه هزینه حضور بیگانگان می شود و همین باعث میشود که حجم خریدهای تسلیحاتی کشورهای منطقه هم به ارقام نجومی برسد.

وی افزود: باید سئوال کرد این تسلیحات برای چه خریداری می شود؛ اگر در مقابل اسرائیل است آمریکایی ها همیشه چند ورژن بالاتر از این سلاح ها را به اسرائیلی ها می دهند . واقعیت این است که اصولا جنگی در کار نیست و باید گفت هر نوع احتمال وقوع جنگ جدید در منطقه فانتزی و مجازی است. اما کشورهای بیگانه همواره تلاش دارند فضا را بحرانی و جنگی جلوه دهند ما در منطقه کشور فقیر نداریم و ظرفیت های بسیار زیادی برای همکاری های اقتصادی و ایجاد یک بازار بزرگ اقتصادی داریم که از آن استفاده نمی کنیم، مثلا درآمد سرانه قطر در سال 54 هزار دلار است که در جهان اول و حتی از همه کشورهای اروپایی بالاتر است. بیشترین پول نقد هم در این منطقه وجود دارد یعنی تمرکز ثروت، نفت،موقعیت اقتصادی ولی ما با این همه مشترکات هنوز از این ظرفیت استفاده نکرده ایم.

ایران هراسی یک شیطنت قدیمی و کهنه است

سفیر کشورمان در عربستان سعودی با اشاره به وجود ذخایر عظیم نفتی و اقتصادی در کشورهای منطقه گفت: اگر از این ثروت ها در فضای آرام و عقلانی استفاده شود، باعث شکوفایی مضاعفی در منطقه می شود در دیداری که اخیرا با آقای العطیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس داشتم ایشان می گفت "چگونه است که اروپایی ها که در طول دو جنگ جهانی شکم همدیگر را پاره می کردند امروز اینطور متحد شده اند ولی ما که این همه اشتراکات داریم باید این همه اختلاف داشته باشیم؟" واقعیت این است که ایران در دهه های گذشته هیچ نوع جنگ توسعه طلبانه و مطامع سرزمینی نداشته است ولی فضایی که اکنون ایجاد شده کاملا تصنعی است و " ایران هراسی و شیعه هراسی" یک شیطنت قدیمی است که توسط بیگانگان شارژ می شود.

استقبال کشورهای حوزه خلیج فارس و شورای همکاری از پیشنهادهای 12 گانه رئیس جمهور بسیار عالی بود و آنها خودشان پیگیر عملی شدن این پیشنهادات هستند.

روابط ایران و عربستان در شیب صعودی

حسینی در مورد نوع و سطح روابط فعلی ایران و عربستان گفت: روابط ایران و عربستان رو به رشد است و شرایطی که ما امروز داریم شبیه شرایط خروج انگلیس ازمنطقه در سالهای 1968 و 69 میلادی است چون آمریکایی ها هم ناچارند دیر یا زود ازمنطقه خارج شوند اما آثارشان در منطقه باقی می ماند. مثل انگلیسی ها که وقتی در دهه 70 از منطقه خارج شدند همه جا یک نقطه اختلاف گذاشتند. خط فعلی تبلیغاتی و سیاسی این است که دشمنان توسعه روابط ایران و اعراب تبلیغ می کنند ایران با آمریکا سازش خواهد کرد و این به ضرر اعراب است.

اگر روابط ایران و عربستان با آرامش توام باشد این آرامش به جهان اسلام هم سرایت خواهد کرد . همچنین دو کشور تاثیر غیر قابل انکاری در مسائل جهان اسلام دارند و نزدیکی تهران و ریاض قطعا به بهبود مناسبات ملل اسلامی و در جمع به بهبود شرایط دنیای اسلام منجر خواهد شد. به عنوان نمونه مذاکرات مفصل ایران و عربستان در مورد لبنان آغازگر فرآیندی عمیق درروابط دو کشور بود.

نشست علمای ایران و سعودی، دی ماه 1387

سفیر کشورمان در عربستان سعودی در ادامه این گفتگو،‌اظهار داشت: گروه دوستی پارلمانی ایران و عربستان فعال شده است و هیئت هایی از ایران به زودی به عربستان سفر می کند همچنین نشست علمای ایران و سعودی در جده آغاز به کار خواهد کرد و ملک عبدالله هم با آن موافقت کرده است. این اجلاس احتمالا اوایل دی ماه (ژانویه 2009) برگزار خواهد شد که سرپرستی هیئت ایرانی را آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه بر عهده دارد که هم جنبه حکومتی دارند و هم جنبه علمی و فقهی و این یک تحول عظیم در روابط ایران و عربستان خواهد بود و ثمره اش برای کل جهان اسلام است.

حل مشکلات مربوط به توسعه حرمین شرفین

حسینی با تاکید بر دقت رسانه ها در انتقال اخبار مربوط به روابط ایران و عربستان به تشریک مساعی دو کشور در مورد مسائل مربوط به توسعه حرمین شرفین در مکه اشاره کرد و گفت: در بحث توسعه حرمین شریفین سه مشکل یا ابهام وجود داشت. اول مشکل جمرات، دوم مشکل طواف و سوم مشکل صفا و مروه . چون در رمی جمرات ما هر سال کشته و مجروح داشتیم و امسال با توسعه این نماد شیطان مشکل جمرات حل شد که برای اولین بار در طول سالهای اخیر رمی جمرات هیچ تلفاتی نداشت.

وی افزود: در مورد توسعه صفا و مروه هم همانطور که خیلی از علمای ما دچار تردید شدند بسیاری از علمای اهل تسنن نیز اشکال گرفتن و نهایتا گروهی تخصصی رفتند و ریشه کوه را پیدا کردند و اعلام کردند که مشکلی وجود ندارد اما در مورد طواف مشکل همچنان باقی است که با استفاده از قاعده عسر و حرج می توان این مشکل را هم حل کرد چون فاصله سابق بین مقام ابراهیم وحجر اسماعیل 5/16 متر بود که این برای این تعداد جمعیت حجاج مرگ آور و خطرناک بود.