چین اعزام نیرو به افغانستان را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، کین گانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: چین هرگز به کشورهای دیگر نیروی نظامی اعزام نخواهد کرد.
وی افزود: پکن فقط در موارد عملیات برقراری صلح که ازسوی سازمان ملل متحد رهبری و توسط شورای امنیت تصویب شود، حضور خواهد یافت.
این مقام چینی خاطرنشان کرد: اطلاعات منتشر شده مربوط به اعزام نیروی نظامی ازسوی چین به افغانستان کاملا بی پایه و اساس است.
سخنگوی وزارت خارجه چین در این رابطه به اظهارات گوردون براون نخست وزیر انگلیس مبنی بر اینکه چین احتمالا نیروی نظامی به افغانستان اعزام خواهد کرد، اشاره نمود.
