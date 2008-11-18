۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۹:۵۵

در مخالفت با غرب ؛

چین اعزام نیرو به افغانستان را رد کرد

وزارت خارجه چین امروز در تکذیب اظهارات نخست وزیر انگلستان، شایعات درباره تصمیم پکن برای اعزام نیرو به افغانستان را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، کین گانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: چین هرگز به کشورهای دیگر نیروی نظامی اعزام نخواهد کرد.

وی افزود: پکن فقط در موارد عملیات برقراری صلح که ازسوی سازمان ملل متحد رهبری و توسط شورای امنیت تصویب شود، حضور خواهد یافت.

این مقام چینی خاطرنشان کرد: اطلاعات منتشر شده مربوط به اعزام نیروی نظامی ازسوی چین به افغانستان کاملا بی پایه و اساس است.

سخنگوی وزارت خارجه چین در این رابطه به اظهارات گوردون براون نخست وزیر انگلیس مبنی بر اینکه چین احتمالا نیروی نظامی به افغانستان اعزام خواهد کرد، اشاره نمود.

کد مطلب 784937

