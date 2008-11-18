ابداع کانالهای ارتباطاتی نوین زیرآبی توسط محقق ایرانی دانشگاه نیوجرسی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی عبدی استادیار ایرانی دانشگاه علوم و فناوری نیوجرسی آمریکا به تازگی کانالهای ارتباطاتی ویژه محیطهای زیرآبی جدیدی ارائه کرده و با استفاده از آنها تکنیک نوین انتقال اطلاعات زیرآبی را به جامعه علمی و تحقیقاتی جهان معرفی نموده است.

با توجه به اهمیت این کانالهای ارتباطاتی، چندی پیش از تلاشهای این محقق برجسته و تأثیرگذار در دنیای انتقال داده ها تقدیر شد. New Jersey Inventors Hall of Fame با ارائه مدالی ویژه به دکتر عبدی تلاشهایش وی را مورد ستایش قرار داد.

بر اساس اعلام سایت خبری این دانشگاه، تحقیقات این محقق ایرانی در نهایت این امکان را فراهم می کند تا چندین کاربر بوسیله زیرآبی به تبادل اطلاعات آن هم با سرعت و اطمینان قابل توجه بپردازند.

به گزارش مهر، تحقیقات دکتر عبدی تا به آنجا از اهمیت برخوردار بوده است که بنیاد ملی علوم در آمریکا از این پروژه حمایت کرده است.

سیستمهای ارتباطاتی زیرآبی از کانالهای فشار صوتی استفاده می کنند اما آنچه که دکتر عبدی ارائه کرده است از ساختار متفاوتی برخوردار است زیرا وی کانالهای صوتی پرشتاب ذره ای ابداع کرده که در مقایسه با نمونه های فعلی از ضریب کارآیی بسیار بالاتری برخوردارند.

یکی دیگر از مشخصه های بارز فناوری نوین دکتر عبدی، کاهش ابعاد دریافت کننده های اطلاعاتی است که این نکته بر کاراییهای آن به طرز چشمیگری افزوده است.