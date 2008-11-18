برگزاری انتخابات محلی در کشمیر تحت حاکمیت هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، درحالی که گروههای اپوزیسون در کشمیر انتخابات در این منطقه را تحریم کرده اند، هندی های کشمیر برای انتخاب دولت محلی جدید در این منطقه پای صندوق های رای رفتند.

انتخابات در 10 حوزه انتخابی از 87 حوزه انتخابی کشمیر برگزار شد و آخرین مرحله رای گیری 24 دسامبر و در سرینگر برگزار خواهد شد.

در حالی که انتخابات در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، یک نظامی هندی در خط کنترل مرزی کشمیر تحت حاکمیت هند و کشمیر تحت حاکمیت پاکستان در یک درگیری کشته شد.

مردم کشمیر با انجام انتخابات در این منطقه مخالفند و در آخرین انتخابات انجام شده در این منطقه در سال 2002 تنها 29 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند.

یک مقام انتخاباتی دهلی از برگزاری انتخابات از 17 نوامبر تا 24 دسامبر خبر داده است.

کشمیر تحت حاکمیت هند در ماههای اخیر شاهد بزرگترین تظاهرات مردمی علیه دولت هند از سال 1989 بوده است.

مردم کشمیر که دارای اکثریتی مسلمان هستند نسبت به تبعیض دولت هند درباره مسلمانان و همچنین تغییر بافت جمعیتی مناطق مسلمان نشین و اسکان هندوها در این منطقه معترض هستند.

ایالت جامو و کشمیر در منتهی الیه شمال هند پس از انکه دولت محلی درپی مناقشه مربوط به اعطای زمین های دولتی به هندوها در ژوئیه سقوط کرد تحت مدیریت دولت فدرال قرار گرفت. اعطای این زمینها به درگیری میان هندوها و مسلمانان که اکثریت را در این ایالت در اختیار دارند منجر شد.

با برگزاری انتخابات منطقه ای در ایالات جامو و کشمیر دوباره این منطقه تحت حاکمیت دولت محلی قرار خواهد گرفت.