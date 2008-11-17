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۲۷ آبان ۱۳۸۷، ۲۱:۲۹

با حضور علی آبادی ؛

مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی استان تهران برگزار شد/ قلعه نویی و قطبی مربیان برتر

مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی استان تهران برگزار شد/ قلعه نویی و قطبی مربیان برتر

مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی استان تهران امشب با حضور استاندار تهران و رئیس سازمان تربیت‌بدنی در مرکز همایش های سازمان صداوسیما برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم علاوه بر محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی، مرتضی تمدن استاندار تهران، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، علیرضا مددی مدیرکل تربیت‌بدنی استان تهران، کیومرث هاشمی رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و روسای برخی فدراسیونها ، هیئت ها و مدیران باشگاههای تهرانی حضور داشتند.

اداره کل تربیت بدنی استان تهران با همکاری استانداری تهران در این مراسم که از ساعت 18 امروز در تالار خواجه نصیرمرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد، از نزدیک به 950 قهرمان برتر استان در رویدادهای بین‌المللی، آسیایی، جهانی، المپیک و پارالمپیک تجلیل کرد.

همچنین در این مراسم و در حضور داریوش مصطفوی مدیرعامل باشگاه پرسولیس و امیررضا واعظ آشتیانی مدیرعامل باشگاه استقلال، از افشین قطبی و امیر قلعه نویی به عنوان مربیان برتر استان تهران تقدیر شد.

کد مطلب 784961

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