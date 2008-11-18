۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۹:۵۸

کره جنوبی فعالیت علیه کره شمالی در مرزها را ممنوع کرد

با تشدید تنش های مرزی بین دو کره، سئول هر گونه فعالیت علیه کره شمالی در مرزهای مشترک را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کیم هو نیون یک مقام کره جنوبی اعلام کرد: فعالیت های فعالان مخالف کره شمالی در مرزهای دو کره ممنوع می شود.

تنش های مرزی بین دو کره به خاطر ورود کتاب ها و جزوات ضد دولت کره شمالی از مرز کره جنوبی به شدت تنش های مرزی بین سئول و پیونگ یانگ را تشدید کرده است.

تنش ها به حدی شدید است که کره شمالی از بستن مرزهای خود با کره جنوبی از اول دسامبر خبر داده است.

بسته شدن مرزهای کره شمالی با کره جنوبی می تواند برای اقتصاد دو کره و بویژه اقتصاد سئول بسیار زیانبار باشد.

