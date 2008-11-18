هندبال بانوان شانسی برای جهانی شدن ندارد / تیم آخر آسیا نمی شویم

علیرضا رحیمی درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت این تیم قبل از سفر به تایلند گفت: هرچند تیم هندبال بانوان ایران تمرینات خود را دیر آغاز کرد و مربی خارجی این تیم هم دیرتر از زمان مقرر معرفی شد اما درهمین مدت اندک هماهنگی های خوبی بین بازیکنان و کادر فنی حاصل شده است.

وی در خصوص قرعه تیم ایران در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: قرعه تیم ایران در این دوره از رقابتهای آسیایی بسیار سخت است. متاسفانه سه تیم حاضر در این گروه یعنی قزاقستان، ژاپن و کره دارای سابقه المپیکی و آسیایی هستند.

رئیس فدراسیون هندبال ایران افزود: با وجود این سه تیم قدرتمند حتی اگر برنامه های تیم ایران زودتر از زمان خود آغاز می شد باز هم شانسی برای صعود به مرحله دوم نداشتیم.

وی با بیان اینکه تیم ایران شانسی برای کسب پیروزی در جدول مقدماتی گروه اول این رقابتها ندارد گفت: ما در مسابقات رده سنی جوانان سبک بازی تیم های آسیایی را ارزیابی کرده ایم اما شناخت درستی از وضعیت تیم های بزرگسالان نداریم بنابراین با داشتن سابقه این تیم ها هیچ شانسی برای کسب پیروزی در مرحله مقدماتی نخواهیم داشت.

رحیمی خاطرنشان کرد: از بین تیم های حاضر در مسابقات قهرمانی آسیا 5 تیم جواز حضور در جام جهانی سال آینده را کسب می کنند که قطعا هندبال بانوان ایران هیچ شانسی برای رسیدن به جام جهانی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه هدف ما از حضور تیم بانوان در این مسابقات تنها کسب تجربه است گفت: با وجود اینکه این تیم برای اولین بار دررده بزرگسالان عازم رقابتهای قهرمانی آسیا می شود شانس کسب یک تا دو پیروزی را در جدول بازنده ها دارد که در این صورت تیم ایران در رده های انتهای جدول نخواهد بود.

تیم ملی هندبال بانوان ایران 29 آبان ماه تهران را به مقصد تایلند برای حضور در دوازدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان ترک می کند.