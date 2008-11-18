مسئولان کاراته مقصر اصلی شکستها هستند/ 200 میلیون تومان برای ناکامی!

عضو پیشین تیم ملی کاراته با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: در سال 1994 با یک تیم جوان و کم تجربه با حداکثر یک میلیون تومان هزینه در مسابقات جهانی مبارزات خوبی را به نمایش گذاشتیم و مقابل فرانسه که در آن دوره قهرمان شد با اختلاف اندک بازنده شدیم.

وی ادامه داد: اما این دوره در ژاپن تیمی که چند قهرمان جهان و آسیا را در ترکیب داشت و بیش از 200 میلیون هزینه آن شده بود خیلی ضعیف و ناامید کننده ظاهر شد.

دارنده مدال نقره مسابقات جهانی 98 برزیل ادامه داد: چرا از سرمربی تیم ملی به عنوان مقصر اصلی نام برده می شود. در حالی که سرمربی تیم ملی همه کاره کاراته ایران نبوده و نیست. رئیس، نایب رئیس و دبیر تصمیم گیرنده و سیاست گذار فدراسیون هستند و باید پاسخگو باشند.

شاطرزاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه بازیکن سالاری در تیم ملی جایگزین شایسته سالاری شده بود. جاسم ویشگاهی به عنوان یک کاراته کا پرافتخار خداحافظی کرد ولی رئیس فدراسیون با برخی اقدامات وی را به تیم ملی بازگرداند . کسی که در اردوهای آلمان، بلژیک و ترکیه یک توریست بود و تمرین نکرد. ورزشکاری که نظرات خود را به کادر فنی تیم ملی تحمیل کرد.

عضو سابق تیم ملی کاراته عدم صداقت لازم بین مربیان با سرمربی تیم ملی، عدم اعزام داور به همراه تیم که برای اولین بار رخ داد، اعزام بانوان با علم بر اینکه حضور آنها روی تاتامی غیرممکن است را از دیگرعوامل ثبت نتایج ضعیف در توکیو عنوان کرد.