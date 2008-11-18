مربی تیم دوومیدانی معلولان حقوق ندارد / انتقاد از صندوق حمایت از قهرمانان

هرمز صادقی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: پس از رقابت های پارالمپیک پکن در حال حاضر ورزشکاران در دوران تعطیلی پس از مسابقات هستند.

وی در مورد شرایط همکاری اش با تیم ملی گفت: من در حال حاضر حکمی مبنی بر اینکه مربی تیم ملی هستم ندارم و از این بابت حقوقی هم از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان دریافت نمی کنم. ما به هنگام مسابقات به تیم ملی دعوت می شویم و حقوق درون اردویی دریافت می کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان اخیرا از من خواسته در آنجا حضور پیدا کنم و با پرداخت حق عضویت، عضو این صندوق شوم اما من نپذیرفتم. من کسی هستم که تا به حال 20 ورزشکار را صاحب رکوردهای جهانی و پارالمپیکی کرده ام و جای بسی تعجب دارد باید با پرداخت پول به عضویت این صندوق درآیم.

صادقی نیا در پاسخ به این سوال که چه نهادی باید به لحاظ مالی تامین کننده حقوق مربیان تیم های معلولان باشد، گفت: وظیفه فدراسیون جانبازان و معلولان برگزاری رقابت های قهرمانی کشور و برون مرزی و به عبارت بهتر تعمیم و گسترش ورزش در این سطوح است. به نظر من سازمان تربیت بدنی و در راس آن آقای علی آبادی باید عهده دار وضعیت مالی مربیان باشند. ما از شخص اول ورزش کشور انتظار داریم در این زمینه وارد عمل شوند.

مربی تیم دو و میدانی جانبازان و معلولان در پایان گفت: برای اینکه بتوانیم وضعیت بهتری را در ورزش کشور و بویژه در بخش معلولان شاهد باشیم باید به این موضوع توجه داشته باشیم که مربی و ورزشکاری که در این حوزه فعالیت می کند نیاز به حمایت معنوی و مالی دارد. تجهیزات و ورزشگاه جزو اصول اولیه است و باید دید آیا در این زمینه اقدامات اساسی صورت گرفته یا نه. و اینکه ورزشکار و مربی دغدغه بدیهیات این رشته را نداشته باشد.