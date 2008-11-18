ارزشهای دینی و ملی باید فرهنگ عمومی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی شامگاه دوشنبه در جمع مسئولان استان گلستان در استانداری افزود: مسئله حجاب و عفاف در استان طی سال جاری به عنوان اولویت اساسی مطرح است و برای نهادینه شدن این فرهنگ باید برنامه ریزی شود.

وی اظهار داشت: سلامت جامعه درآن است تا ارزشهای دینی و ملی به صورت فرهنگ درآید و باید دستگاههای مختلف در این زمینه برنامه ریزی کنند.

وی خاطرنشان کرد: مسئله حجاب و عفاف از مسائل ضروری جامعه است که باید گسترش یابد.

آیت الله نورمفیدی با گرامیداشت هفته بسیج تاکید کرد: بسیجیان به علم روز مجهز و با تاریخ ایران اسلامی آشنا شوند.



نماینده ولی فقیه در استان گلستان بیان داشت: بسیج در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی و در دوران سازندگی نقش اساسی داشته است، بنابراین ضروری است این نهاد مردمی با علوم روز آشنا شود.

وی بیان داشت: برای حفظ و توسعه فرهنگ استقلال طلبی باید فرهنگ بسیج در جامعه گسترش یابد و باید در زمینه های مختلف کار شود.

نور مفیدی عنون کرد: انقلاب به نیروهای مومن، ارزشی و توانمند نیاز دارد و باید روحیه بسیجی در جامعه ترویج یابد.

فرمانده بسیج نینوا گلستان نیز در این جلسه گفت: بسیج نیاز بزرگ برای تثبیت و صدور انقلاب اسلامی بوده و حضرت امام خمینی (ره) با درک این واقعیت تمامی معادلات و تفکرات غرب را برهم زده است.

سردار ناصر رزاقیان افزود: بسیج تفکر دنیا را به چالش کشانده است و تفکر مقدس بسیج باید گسترش یابد.

وی، تقویت روحیه امید، توسعه ارزشها و تفکر بسیجی را در جامعه ضروری دانست و بر لزوم ارائه برنامه جامع و هدفمند در این زمینه تاکید کرد.

وی، برگزاری یادواره شهدا، سخنرانی فرماندهان بسیجی درنماز جمعه، کوهپیمایی پنج هزار نفره بسیجیان را از جمله برنامه های هفته بسیج در گلستان اعلام کرد.