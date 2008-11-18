30 طرح بزرگ سیمرغ در گلستان بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمود زاده شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری استان افزود: تسریع درتکمیل این طرحها ضروری بوده و باید تا دهه فجر آماده بهره برداری شود.

وی اظهار داشت: باید موانع فراروی اجرای این طرحها نظیر کمبود اعتبار برطرف شود و اعتبارات مورد نیاز از طرحهایی که پیشرفت چندانی ندارد، تامین شود.

وی، با اشاره به تشکیل ستاد دهه فجر در استان افزود: همکاری بیشتر دستگاههای اجرای با این ستاد در استان ضروری است.

به گفته محمودزاده، برای مشارکت گسترده مردم در سی امین جشن پیروزی انقلاب اسلامی باید برنامه ریزی جامع شود و موانع فراروی برطرف شود.

استاندار گلستان با گرامیداشت هفته بسیج بیان داشت: در جهت ترویج فرهنگ بسیج حرکت شود و این فرهنگ در جامعه و محدوده اداری ترویج یابد.

وی یادآورشد: فرهنگ بسیج نشأت گرفته از فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی بوده و در جهان رو به گسترش است.

وی اضافه کرد: تروج فرهنگ بسیج ممکن نیست مگر اینکه مدیران این فرهنگ را درمحدوده کار توسعه و گسترش دهند.



استان گلستان بیش از یک میلیون و 650 هزار نفر جمعیت دارد.

