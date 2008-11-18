۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۰۴

30 طرح بزرگ سیمرغ در گلستان بهره برداری می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان اعلام کرد: 30 طرح بزرگ عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در دهه فجر در قالب طرح "سیمرغ" در این استان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمود زاده شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری استان افزود: تسریع درتکمیل این طرحها ضروری بوده و باید تا دهه فجر آماده بهره برداری شود.

وی اظهار داشت: باید موانع فراروی اجرای این طرحها نظیر کمبود اعتبار برطرف شود و اعتبارات مورد نیاز از طرحهایی که پیشرفت چندانی ندارد، تامین شود.

وی، با اشاره به تشکیل ستاد دهه فجر در استان افزود: همکاری بیشتر دستگاههای اجرای با این ستاد در استان ضروری است.

به گفته محمودزاده، برای مشارکت گسترده مردم در سی امین جشن پیروزی انقلاب اسلامی باید برنامه ریزی جامع شود و موانع فراروی برطرف شود.

استاندار گلستان با گرامیداشت هفته بسیج بیان داشت: در جهت ترویج فرهنگ بسیج حرکت شود و این فرهنگ در جامعه و محدوده اداری ترویج یابد.

وی یادآورشد: فرهنگ بسیج نشأت گرفته از فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی بوده و در جهان رو به گسترش است.

وی اضافه کرد: تروج فرهنگ بسیج ممکن نیست مگر اینکه مدیران این فرهنگ را درمحدوده کار توسعه و گسترش دهند.
  
استان گلستان بیش از یک میلیون و 650 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 784972

