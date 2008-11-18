۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۵۱

سالانه 1.7 میلیون به لیست انتظار جوان افزوده می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ملی جوان گلستان گفت: سالانه یک میلیون و 700 هزار جوان به لیست انتظار ازدواج در کشور اضافه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید محمد حسینی شامگاه دوشنبه در نشست خبری به مناسبت 10 آذر سالروز ازدواج در گرگان افزود: این در حالی است که سالانه حدود 900 هزار واقعه ازدواج در کشور به وقوع می پیوندد.

وی اظهار داشت: اکنون 15 میلیون جوان بین 20 تا 29 سال آماده ازدواج در کشور وجود دارد که باید برای ازدواج انها برنامه ریزی شود.

وی خاطرنشان کرد: ترویج ازدواج آگاهانه، به موقع، آسان و پایدار شعار محوری و اساسی این سازمان است که باید رد جامعه ترویج یابد.

به گفته حسینی، بیش از 35 درصد جمعیت کشور جوان بوده ، بنابراین نیاز است تا مدیران و خانواده ها توجه جدی به موضوع مهم ازدواج داشته باشند.

رئیس سازمان ملی جوانان گلستان بیان داشت: این سازمان با توجه به نیاز و مصلحت جوانان با مطالعه، تحقیق و سیساتگذاری در امور جوانان به برنامه ریزی می پردازد.

وی یادآورشد: هماهنگی دقیق بین دستگاههای اجرایی برای بالا بردن و گسترش فرهنگ ازدواج آسان در جامعه ضروری است.

حسینی عنوان کرد: شورای عالی جوانان کشور 13 سند تکلیفی را در دستور کار دارد که امسال پنج سند شامل ازدواج، اوقات فراغت، هویت، صلابت و مشارکت جوان باید در کشور عملیاتی شود.

600 هزار نفر از جمعیت یک میلیون و 650 هزار نفری گلستان جوان هستند.

