۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۲۴

پیش بینی کاسپاروف از کوتاه بودن دوره ریاست جمهوری مدودف

رهبر ائتلاف مخالفان در روسیه پیش بینی کرد که دوره ریاست جمهوری "دیمیتری مدودف" بیش از 18 ماه طول نکشد و اینکه بحران مالی در این کشور به اعتراضات گسترده بینجامد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "گری کاسپاروف" در گفتگو با روزنامه ایندیپندنت درباره انتخاب مدودف به عنوان رئیس جمهوری روسیه در سال جاری میلادی گفت:" من تمایلی ندارم که آن را یک انتخاب بدانم، این گفته ایده غلطی است. باراک اوباما 65 میلیون رای داشت، مدودف یک رای."

وی افزود:" اگر این انتخاب بیش از 18 ماه طول بکشد، برای من تعجب آور خواهد بود. نمی دانم چه شکلی از تغییر ایجاد خواهد شد . فقط باید امیدوار باشیم که این تغییر خشونت بار نباشد .این کشور به قدر کافی خشونت دارد. اما این رژیم، این کشور را به آن جهت سوق می دهد. به زودی صدها هزار نفر از مردم به خیابانها خواهند ریخت."

کاسپاروف ادامه داد: با این سیر نزولی اقتصاد در روسیه پایگاه اصلی حمایت از "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر این کشور تضعیف خواهد شد.

کاسپاروف پیشتر نیز پس از رای دومای روسیه برای افزایش دوره ریاست جمهوری، به شدت به این مسئله اعتراض کرده بود.

