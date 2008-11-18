جشنواره فیلم کوتاه تهران بدون برگزیده ملی به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم که اجرای آن بر عهده رضا رشیدپور بود، ناصر باکیده دبیر جشنواره ارسال دو هزار اثر به این دوره را از ویژگی‌های جشنواره نامید و گفت: بروز خلاقیت ویژگی بخش بین‌الملل، طراوت ویژگی بخش‌هایی نظیر چشم‌انداز سرزمین زیبای ما و توجه هنرمندان به بخش میراث نبوی و تولیدات بخش ویژه انقلاب ویژگی‌های این دوره بود.

وی افزود: افتخار می‌کنم این جشنواره در جهان دارای نشان و مورد توجه جشنواره‌های مختلف است. برگزاری سومین نشست اتحادیه فیلمسازان کوتاه کشورهای مسلمان، عقد سند همکاری با هشت جشنواره مختلف در دنیا، بررسی آثار جشنواره توسط شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای حوزه خاورمیانه برای خرید و اکران در منطقه از دستاوردهای این جشنواره بوده است.

در ادامه پس از معرفی تصویری هیئت داوران بخش سینمای ملی، عزیزالله حاجی‌مشهدی بیانیه هیئت داوران را خواند. سپس با حضور داوران ضمن تقدیر از باران توجهی 10 ساله سازنده فیلم پویانمایی "ماه و ماهی" و محمدرضا حاجی‌غلامی کارگردان فیلم داستانی "ایستگاه اتوبوس"، دیپلم افتخار بخش های مختلف مسابقه سینمای ملی جشنواره به شرح ذیل اعلام شد:

در بخش چشم انداز سرزمین زیبای ما، دیپلم افتخار به حسن نقاشی برای مستند "زروان" اهدا شد.

در بخش میراث نبوی، دیپلم افتخار به هاجر قهرمانی برای فیلم داستانی "نسیم" رسید.

در بخش سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، دیپلم افتخار به عباس امینی برای مستند "قصه شب" و عبدالحمید ارجمند برای مستند "بسوی فرار" اهدا شد. امینی بعد از دریافت جایزه خود با اشاره به اینکه تاریخ بمب گذاری در سینما رکس آبادان از تقویم کشور حذف شده، از وزارت ارشاد درخواست کرد نسبت به درج مجدد این تاریخ در تقویم رسمی کشور اقدام لازم را انجام دهند.

در بخش تصویربرداری، دیپلم افتخار به روزبه رایکا برای فیلم داستانی "پیرمردها نمی میرند" و محمدرضا تیموری برای فیلم مستند "آهنگ ابدیت" رسید.

در بخش تدوین، دیپلم افتخار به محمد پورفر برای فیلم داستانی "ترس و پرسه" اهدا شد.

در بخش صدا، دیپلم افتخار به مهرشاد و مهران ملکوتی و امیر نوبخت برای فیلم داستانی "دندان آبی" رسید.

در بخش بهترین فیلمنامه، دیپلم افتخار به لیدا فضلی برای فیلم پویانمایی "چرا سگ ها از گربه ها متنفرند؟" اهدا شد.

در بخش کارگردانی، دیپلم افتخار به فرشته جغتایی برای فیلم مستند "چه سرسبز بود دره ما" رسید.

در بخش بهترین فیلم تجربی، دیپلم افتخار به عاطفه خادم الرضا برای فیلم "رویای سنجاقک" و شهرام مکری برای فیلم "آندو- سی" اهدا شد.

در بخش بهترین فیلم پویانمایی، دیپلم افتخار به لیدا فضلی برای فیلم "چرا سگ ها از گربه ها متنفرند؟" رسید.

در بخش بهترین مجری طرح یا تهیه کننده، دیپلم افتخار به "شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران" برای فیلم مستند "حیات وحش ایران" ساخته سیدمانی میرصادقی اهدا شد. دیپلم افتخار بهترین مجری طرح فیلم داستانی نیز به "انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر اردبیل" برای فیلم داستانی "پیرمردها نمی میرند" ساخته رضا جمالی رسید.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز به کاندیداهای بهترین فیلم بخش داستانی و مستند جشنواره نیز مبلغ دو میلیون ریال اهدا کرد.

در این بخش از مراسم فیلم پویانمایی "لسان الغیب" ساخته الکساندر اندرسن از انگلستان با موضوع اشعار حافظ پخش شد. سپس با حضور محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما و محمد رجبی مدیرعامل اتحادیه فیلمسازان کوتاه کشورهای مسلمان در ایران، بیانیه هیئت داوران مؤسسه این اتحادیه قرائت شد.

هیئت داوران اتحادیه فیلمسازان کوتاه کشورهای مسلمان هیچ فیلمی را در این جشنواره حائز دریافت جایزه اول و دوم ندانست و تنها جایزه سوم خود را شامل تندیس اکو و جایزه نقدی یکهزار یورویی را به فیلم "سرازیری" از ترکیه اهدا کرد.

در ادامه اتحادیه فیلمسازان کوتاه ایران نیز در بخش مسابقه ملی لوح تقدیر خود را به "سوارکار خردسال" اهدا کرد. همچنین دیپلم افتخار اتحادیه فیلمسازان کوتاه به فیلم تجربی "سمت راست من" ساخته کیارش اسدی زاده رسید. این اتحادیه در بخش فیلم داستانی نیز دیپلم افتخار و تندیس ایسفا را به فیلم "باد هر کجا بخواهد می وزد" ساخته مرتضی فرشباف و آناهیتا قزوینی زاده اهدا کرد.

در بخش "آسیا، جلوگاه شرق" در مسابقه بین الملل نیز اتحادیه فیلمسازان کوتاه دیپلم افتخار و تندیس خود را به فیلم "همه چیز روبراه است" از کشور قرقیزستان اهدا کرد. همچنین هیئت داوران ایسفا ضمن تقدیر از فیلم "اعدام" از کشور آمریکا، دیپلم افتخار و تندیس اتحادیه را به فیلم داستانی "شکننده" از استرالیا اهدا کرد.

در بخش بهترین فیلم از نگاه تماشاگران هم تندیس بهترین فیلم در بخش مسابقه ملی به صورت مشترک به شهرام مکری برای فیلم تجربی "آندو- سی" و هادی آفریده برای مستند "نقل گردآفرید" رسید.

در قسمت بعدی مراسم اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، پس از معرفی تصویری هیئت داوران بخش بین الملل جشنواره، بیانیه هیئت داوران این بخش قرائت شد. سپس با حضور داوران بخش بین الملل دیپلم افتخار این بخش به فیلم مستند "حیات وحش ایران" ساخته سیدمانی میرصادقی و فیلم تجربی "آندو- سی" ساخته شهرام مکری از ایران اهدا شد.

سپس هیئت داوران این بخش جوایز بهترین فیلم مستند، بهترین فیلم تجربی، بهترین فیلم پویانمایی، بهترین فیلم داستانی و بهترین فیلم جشنواره در بخش مسابقه بین الملل را به ترتیب به فیلم های "پیتر سالخورده" از روسیه، "کبوتر وحشی" از اسپانیا، "لسان الغیب" از انگلستان، "خرچنگ" از بلژیک و فیلم "ژیل" از کشور کانادا اهدا کرد.

جایزه بخش "در جستجوی حقیقت" مسابقه بین الملل به فیلم "بهترین مادرها" از هلند و جایزه بخش "فیلمهایی درباره ملل مسلمان" مسابقه بین الملل جشنواره نیز به فیلم "نور مقدس" ساخته سعادتعلی سعیدپور از ایران رسید.

بخش پایانی مراسم اختتام بیست و پنجمین جشنواره بین الملل فیلم کوتاه تهران نیز به بخش اهداء جوایز برگزیدگان بخش های مختلف مسابقه ملی جشنواره اختصاص داشت. در این بخش با حضور محمدحسین جعفری جلوه معاونت سینمایی وزارت ارشاد، تندیس جشنواره و 10 میلیون ریال جایزه نقدی به مهدی اسدی برای فیلم مستند "بوم های سنگی" به عنوان بهترین فیلم بخش چشم انداز" سرزمین زیبای ما" اهدا شد.

در بخش بهترین فیلم بخش ویژه میراث نبوی، تندیس جشنواره و 10 میلیون ریال جایزه نقدی به عباس صالح مدرسه ای برای فیلم مستند "آهنگ ابدیت" رسید.

در بخش بهترین فیلم بخش ویژه سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تندیس جشنواره و 10 میلیون ریال جایزه نقدی به کاوه سجادی حسینی برای فیلم داستانی "تا تو هستی" اهدا شد.

هیئت داوران در بخش تحقیق و پژوهش مسابقه ملی جشنواره، ضمن تقدیر از تحقیق و پژوهش فیلم مستند "نخل درخت زندگی" ساخته علیرضا دهقان، تندیس جشنواره و مبلغ 12 میلیون ریال جایزه نقدی به سعیده اخکان برای تحقیق فیلم مستند "حیات وحش ایران" ساخته سیدمانی میرصادقی اهدا کرد.

در بخش بهترین فیلمنامه مسابقه ملی، تندیس جشنواره و مبلغ 12 میلیون ریال جایزه نقدی به رضا جمالی برای فیلم داستانی "پیرمردها نمی میرند" رسید و سید مانی میرصادقی نیز تندیس جشنواه و 12 میلیون ریال جایزه نقدی بخش بهترین تصویربرداری را برای فیلم "حیات وحش ایران" از آن خود کرد.

همچنین هیئت داوران جایزه بخش تدوین مسابقه ملی را شامل تندیس جشنواره و 12 میلیون ریال جایزه نقدی را به مهدی اسدی برای تدوین فیلم مستند "بوم های سنگی" اهدا کرد. تندیس جشنواره و 12 میلیون ریال جایزه نقدی بخش صدا نیز به بهروز شهامت برای صداگذاری فیلم پویانمایی "تنهایی" به کارگردانی مهرداد شیخان رسید.

در بخش کارگردانی مسابقه ملی جشنواره نیز تندیس جشنواره و 15 میلیون ریال جایزه نقدی به آیدا پناهنده برای فیلم داستانی "تاج خروس" اهدا شد. در بخش پویانمایی بخش استعداد جوان، تندیس جشنواره و 10 میلیون ریال جایزه نقدی به سیدهاشم امرئی برای فیلم "آفرینش" رسید.

در بخش مستند بخش استعداد جوان نیز تندیس جشنواره و 10 میلیون ریال جایزه نقدی به مهدی شیری برای "افق، عمودی" اهدا شد. آیدا پناهنده برای فیلم "تاج خروس" و رضا جمالی برای فیلم "پیرمردها نمی میرند" نیز تندیس جشنواره و 10 میلیون ریال جایزه نقدی بخش داستانی بخش استعداد جوان جشنواره را از آن خود کردند.

در بخش بهترین فیلم داستانی مسابقه ملی جشنواره، هیئت داوران تندیس جشنواره و 20 میلیون ریال جایزه نقدی را به هومن سیدی برای فیلم "دندان آبی" اهدا کرد. در بخش بهترین فیلم تجربی مسابقه ملی نیز تندیس جشنواره و 20 میلیون ریال جایزه نقدی به امیر مهران برای فیلم "مسیر سرد خون" رسید.

مهرداد زاهدیان برای فیلم "میدان بی حصار" نیز در بخش بهترین فیلم مستند مسابقه ملی جشنواره، تندیس جشنواره و 20 میلیون تومانی را از آن خود کرد. در بخش بهترین فیلم پویانمایی مسابقه ملی هم تندیس جشنواره و 20 میلیون ریال جایزه نقدی به مهرداد شیخان برای فیلم "تنهایی" اهدا شد.

در بخش بهترین تهیه کننده مسابقه ملی جشنواره نیز ارد عطارپور برای فیلم مستند "میدان بی حصار"، تندیس جشنواره و جایزه 12 میلیون ریالی را دریافت کرد.

اما هیئت داوران بخش مسابقه ملی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم تهران، فیلمی را به عنوان بهترین فیلم به مفهوم مطلق شناسایی و معرفی نکرد و دبیر این دوره از جشنواره جایزه نقدی بهترین فیلم به معنی مطلق را به تساوی بین دریافت کنندگان "دیپلم افتخار" در تمامی بخش ها تقسیم نمود.

بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از 22 تا 27 آبان ماه برگزار شد.