پاکستان توافق با آمریکا درباره حمله به خاک این کشور را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزرای پاکستانی گفتند که چنین توافقی وجود ندارد.

واشنگتن پست روز یکشنبه به نقل از مقامهای ناشناس پاکستانی و آمریکایی گزارش داده بود که دو کشور در ماه سپتامبر درباره سیاستی توافق کرده اند که اجازه حملات موشکی آمریکا علیه شبه نظامیان را در منطقه مرزی پاکستان با افغانستان می دهد.

" شاه محمود قریشی" وزیر امور خارجه پاکستان در پارلمان این کشور گفت:" هیچ توافقی وجود ندارد. هیچ توافق ضمنی وجود ندارد."

" شری رحمان" وزیر اطلاع رسانی پاکستان هم این گزارش را رد کرد.

وی تصریح کرد: "مسلما درباره توافق دولت که اجازه بمباران علیه مردم خود را بدهد، جای هیچ سوالی نیست."

به نوشته واشنگتن پست، بر اساس توافق دو طرف، دولت آمریکا از اعتراف علنی به این حملات خودداری می کند و پاکستان هم به اعتراضات پر سروصدای خود به این حملات ادامه می دهد.

مقامهای پاکستانی می گویند این حملات آمریکا خشم مردم را علیه آمریکا تحریک خواهد کرد، زیرا در این کشور جنگ علیه تروریسم به رهبری آمریکا بسیار نامحبوب است.

