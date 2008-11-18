حدود یک تن گازوئیل قاچاق در گلستان کشف شد

سرتیب دوم حمید عطائی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود:این مقدار در راستای اجرای سومین مرحله طرح مبارزه با قاچاق فرآوردههای نفتی در استان کشف و ضبط شد.
وی اظهار داشت: یکهزار و ۲۰۰لیتر بنزین قاچاق کشف و ۱۱دستگاه خودروی حامل مواد سوختی قاچاق نیز توقیف شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ۱۴کارت سوخت خودروهای اوراقی متعلق به شرکتی در گرگان که حاوی بیش از ۴۰هزار لیتر بنزین بوده کشف و متهمان پرونده دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
به گفته سردار عطایی، بیش از۲۰ جایگاه عرضه مواد سوختی در این مدت کنترل شدند که از این شمار پنج جایگاه دارای چند فقره تخلف بوده اند.
فرمانده انتظامی گلستان، کنترل خودروهای سبک و سنگین، حذف باکهای اضافه و غیراستاندارد و انهدام باندهای فعال و عرضه خارج از شبکه فرآوردههای نفتی را ازجمله اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.
بیش از یکصد جایگاه عرضه سوخت بنزین و گازوئیل در گلستان وجود دارد.
وی از ممنوعیت تردد خودروهای با پلاک لیزری و قدیمی در استان خبر داد .و گفت: با توجه به اینکه مهلت مراجعه برای تعویض پلاک های لیزری و قدیمی به پایان رسیده، پلیس راهنمایی و رانندگی استان به صورت میدانی طرحهایی را اجرا می کند.
