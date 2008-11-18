حدود یک تن گازوئیل قاچاق در گلستان کشف شد

سرتیب دوم حمید عطائی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود:این مقدار در راستای اجرای سومین مرحله طرح مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی در استان کشف و ضبط شد.

وی اظهار داشت: یکهزار و ‪ ۲۰۰‬لیتر بنزین قاچاق کشف و ‪ ۱۱‬دستگاه خودروی حامل مواد سوختی قاچاق نیز توقیف شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ۱۴‬کارت سوخت خودروهای اوراقی متعلق به شرکتی در گرگان که حاوی بیش از ‪ ۴۰‬هزار لیتر بنزین بوده کشف و متهمان پرونده دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

به گفته سردار عطایی، بیش از۲۰‬ جایگاه عرضه مواد سوختی در این مدت کنترل شدند که از این شمار پنج جایگاه دارای چند فقره تخلف بوده اند.

فرمانده انتظامی گلستان، کنترل خودروهای سبک و سنگین، حذف باک‌های اضافه و غیراستاندارد و انهدام باندهای فعال و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی را ازجمله اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.

بیش از یکصد جایگاه عرضه سوخت بنزین و گازوئیل در گلستان وجود دارد.

وی از ممنوعیت تردد خودروهای با پلاک لیزری و قدیمی در استان خبر داد .و گفت: با توجه به اینکه مهلت مراجعه برای تعویض پلاک های لیزری و قدیمی به پایان رسیده، پلیس راهنمایی و رانندگی استان به صورت میدانی طرحهایی را اجرا می کند.

