یادوراه شهید زین الدین و 6 هزار شهیداستان قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس مجلس شورای اسلامی شب گذشته در این مراسم که در مجتمع امام خمینی قم برگزار شد، گفت: شهیدان انقلاب اسلامی با اهدا خون خود و جانفشانیها صدای اسلام را به سراسر کشور منتقل کردند.
علی لاریجانی با اشاره به آیه قرآن گفت: همانگونه که در قرآن همآمده است شهیدان زنده بوده و نباید آنها را مرده به حساب آورد و همیشه حاضرند و بر اعمال ما نظارت خواهند داشت.
وی افزود: امروزه فرهنگ شهادت در ایران اسلامی پایدار کرد و انقلاب اسلامی به دست شهدای گرانقدر آنقدر تلالو پیدا کرد که امروز آوازه انقلاب در همه بلاد اسلامی به گوش میرسد.
لاریجانی با بیان اینکه حقیقت از آن خداوند تصریح کرد: حقیقت تام و تمام خدای متعال است و حیات به وسیله او به وجود مییابد و از شهید به عنوان حی، یعنی بالاترین مرتبه زنده بودن یاد میشود و بیشترین نگاه نافذ را با خدای متعال دارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عزت یک انسان را زمانی دانست که به مقام شهید برسد، و گفت: اولیا خدا همیشه این مقام را طلب میکنند و در تلاشاند تا به این مقام برسند.
وی به سالگرد شهادت شهید زینالدین اشاره کرد و گفت: پس از گذشت سالها از شهادت این فرمانده سرافراز همچنان یاد و خاطره ایشان در جامعه برپا است که این نشان دهنده فرهنگ پایداری و شهادت طلبی در کشور است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:شهدا از مسئولان میخواهند که به مسائل رسیدگی کرده و مشکلات مردم را رفع نمایند.
مداحی، اجرای تئاتر، خاطره گویی و نمایشگاه عکس از دیگر برنامههای این یادواره بود.
شهید زین الدین، فرمانده لشگر 17 علی این طالب(ع) در زمان جنگ بود که در سال 1363 همراه با برادرش مجید زین الدین به شهادت رسید.
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با بیست و چهارمین سالگرد شهادت شهید زین الدین یاد و خاطره این فرمانده شهید با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
