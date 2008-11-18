احیای زورخانه ها موجب حفظ هویت فرهنگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر سوخته سرایی در جلسه توسعه و ترویج ورزش پهلوانی و زور خانه ای در استان افزود: از این رو این ورزش در مناسبتها، آیینها و میراث فرهنگی به عنوان سرمایه های فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: احیای ورزش پهلوانی و زورخانه ای در استان به ویژه در بین نسل جوان از طریق رسانه ها و اطلاع رسانی ضرور یاست.

وی خاطرنشان کرد: راه و رسم پهلوانی، منش های اخلاقی و اسلامی از مهمترین ویژگیهای این رشته مهم باستانی است که باید در آموزش این رشته مورد توجه متولیان آن قرار گیرد.

به تاکید سوخته سرایی، اینکه زورخانه ها کهن ترین باشگاه و سازمان های ورزشی هستند، از اینرو حفظ و احیای این مکانهای فرهنگی و ورزشی الزامی است.

رئیس هیئت ورزشهای باستانی و زورخانه ای گلستان بیان داشت: برنامه های مناسبی برای ترویج این ورزش باستانی در استان مدنظر قرار گرفته و سعی می شود تا این ورزش در استان احیاء شود.

وی یادآورشد: براساس تفاهمنامه بین استاندار گلستان و رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشور، ساخت 10 زورخانه در سطح شهرها و بخشهای استان در دستور کار قرار دارد.

سوخته سرایی تاکید کرد: همچنین مقرر است 200 میلیون ریال برای بازسازی، مرمت و تجهیز زورخانه های استان تامین شود.

استان گلستان بیش از 45 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.