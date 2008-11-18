به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی شب گذشته در مراسم یادواره شهدای استان قم با اشاره به مسائل و حوادث اخیر در کشورهای منطقه‌ای با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: امروزه عزت ایران در توانمندسازی اقتصاد کشور است و باید فضای تولید در کشور و کسب و کار روز به روز افزایش یابد.



وی با اشاره به سیاست‌های اصل 44 طبق دستورات مقام معظم رهبری گفت: اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی باشد و نباید در دست چند نفر باشد.



لاریجانی افزود: ‌تا زمانی که 80 درصد اقتصاد کشور در دست دولت است مردم مجال رقابت با شرکت‌های دولتی را نخواهند داشت و فضای رقابتی به وجود نمی‌آید.



وی تصریح کرد: سیاست اصل 44 می‌گوید اقتصاد کشور به صورت جدی و به به صورت تصنعی و سوری باید به طور صحیح در اختیار مردم قرار گیرد.



مجلس لوایح تورم زا را تصویب نخواهد کرد

لاریجانی با اشاره به مشکلات تورمی کشور گفت:‌ مجلس لوایح تورم زا را تصویب نخواهد کرد و اگر گفتگو و جدلی در کشور مشاهده می‌شود به دلیل اختلافات نظر کارشناسی است.



رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت سیاسی کشور گفت: دیگر تک صدایی ارزشی ندارد و باید در مسائل مختلف همه و احزاب محتلف حضور داشته و نظر دهند.



وی با اشاره به سخنان رهبری در خصوص بی‌بند و باری گفتاری در کشور گفت: اگر صحبت‌ها در یک چارچوب عقلانی باشد همگان می‌پذیرند اما اگر بی‌بند و باری باشد موجب از بین رفتن حقایق و اختلافات می‌شود.



لاریجانی ضمن تاکید بر ایجاد فضای تفاهم در جامعه گفت: در فضای غبار آلود کشمکش‌ها زیاد می‌شود و همگان باید در ایجاد فضای تفاهم تلاش کنند.



وی با اشاره به برخی فعالیت‌ها در زمینه اخلاف میان قوا گفت: قوا بصیر و آگاهند و اسیر توطئه این افراد نمی‌شوند و مجلس نیز وقت خود را صرف درگیری‌ها و بگو مگو‌ها و کارهای بی‌خاصیت نخواهد کرد.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استراتژی مجلس تعامل سازنده است گفت: اگر لایحه‌ای از سوی هر یک از قوا بیاید مجلس بررسی کرده و نظر خود را می‌دهد.



لاریجانی افزود:‌ مجلس هشتم منفعلانه نیست و دست قوای دیگر را با صمیمیت می‌فشارد تا کشور در مسیر پیشرفت قرار گیرد.



در سایه پایداری همه سیاست چماق و هویج آمریکایی ها تغییر کرد

وی در ادامه به مسائل داخلی کشور اشاره کرد و گفت: پس از مقاومت ایران در موضوع هسته‌ای امروز شاهد تغییر ادبیات غرب هستیم، آن‌ها که در گذشته سیاست چماق و هویج را در دست گرفته بودند و قصد تخریب روانی مردم را داشتند امروزه می‌گویند باید این مسئله را بپذیریم.



رئیس مجلس افزود: چندی پیش کنفرانس ادیان و صلح در امریکا برگزار شد که کشورهای عربی نیز آن را حمایت کردند و در آن رئیس جمهور رژیم صهیونیستی و آمریکا نیز حضور داشتند.



لاریجانی با بیان اینکه سران این کشورها راجع به ادیان صحبت کردند، اظهارداشت: این کشورها می‌خواهند در برابر فکر بیداری اسلامی منطقه که توسط امام به راه افتاده است، ایستادگی کنند.



وی افزود: خجالت آور است که در کنار روسای کشورهای اسلامی، رئیس جمهور رژیم صهیونیستی می‌گوید ما در برابر افکار اسلامی ایران ایستادگی خواهیم کرد.



کشورهای عربی با رویه کنونی راه به جایی نخواهند برد

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:‌ همانگونه که این کشورها در جنگ 33 روزه موفق به هیچ کاری نشدند در این کار نیز حیله آن‌ها راه به جایی نخواهد برد.



وی با اشاره به تفاوت جنگ 33 روزه با کنفرانس ادیان گفت: تفاوت این دو در این است که در جنگ 33 روزه حمایت این کشورها در پشت پرده بود اما امروز نمایان شده است.



لاریجانی خطاب به سران شرکت کننده در اجلاس ادیان گفت: به جای اینکه به خود بیایید و خود را اصلاح کنید که امروز در دامن اسرائیل گرفتار شده‌اید.



وی با بیان اینکه مطمئن باشید با برگزاری چنین کنفرانس‌هایی مسائل منطقه رفع نشده و به جای نخواهید رسید، اظهار داشت: مگر شما در کنفرانس آناپولیس متحد نشدید که تا سال 2008 با فلسطین صلح کنید؟ پس چه شد که تمام تعهدات خود را فراموش کرده و به برگزاری کنفرانس‌های دیگر روی آورده‌اید.



رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث عراق گفت: آمریکایی‌ها با حمله به افغانستان می‌خواستند با تروریست و همچنین تولید مواد مخدر مبارزه کنند، آن‌ها می‌گفتند که می‌خواهیم ملا عمر و بنلادن را دستگیر کینم اما چه شد؟ در زمینه مواد مخدر نیز میزان کاشت موارد مخدر در افغانستان از 200 کیلو به 900 کیلو رساندید.



ترک عراق به نفع آمریکاست

لاریجانی افزود: پس از آن نیز به عراق حمله کرده و می‌خواستند سایه‌ای بر سر ایران و سوریه داشته باشند.



وی با بیان اینکه آمریکا مدعی مدیریت جهانی بود گفت: همگان شاهد بودیم که پس از 7 سال آمریکایی‌ها با فضاحت اعلام کردند که در عراق و حمله به کشورهای خاورمیانه موفق نبودیم.



رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مقاومت‌های ایران گفت: در این زمان‌ها تنها ایران در برابر آمریکا ایستادگی کرد و این ایستادگی موجب بیداری بسیاری از کشورها علاوه عراق شد.



لاریجانی گفت: ملت و دولت عراق بیدارند و به نفع آمریکاست که هرچه سریعتر از این کشور برود تا افتضاح‌های او بیشتر نشود.



وی افزود: نباید گول حرف‌های دورغین این کشورها را خورد وباید با قاطعیت در برابر ظلم ایستاد.